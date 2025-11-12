Kontakt
Beruflich neu starten als Junior Art Director – praxisnah qualifizieren

Jetzt zur geförderten Weiterbildung anmelden – Start am 24. November 2025 – wahlweise online oder vor Ort in Berlin.

Kreativität trifft auf Karriere: Ab dem 24. November 2025 bietet die FiGD Akademie in Berlin eine fundierte Weiterbildung zum Junior Art Director – wahlweise als Präsenzkurs oder als Online-Weiterbildung. Teilnehmende qualifizieren sich beruflich in den Bereichen Grafikdesign, Webdesign, UX/UI Design, Projektmanagement, Medienproduktion und Business Englisch – praxisnah, strukturiert und 100 % förderfähig über den Bildungsgutschein der Agenturen für Arbeit oder Jobcenter.

Die Weiterbildung richtet sich an Personen mit gestalterischem Interesse, beruflicher Vorerfahrung oder dem Wunsch nach einem beruflichen Neustart. Innerhalb weniger Monate erwerben die Teilnehmenden fachlich aktuelles Know-how in professioneller Gestaltung mit Adobe-Software, medienübergreifender Konzeption, digitalem Branding sowie Kommunikation im beruflichen Kontext. Auch technische Grundlagen wie HTML, CSS, JavaScript, MySQL und PHP für interaktive Medienprojekte sind Bestandteil der Qualifikation. Ergänzend vermittelt werden wirtschaftliche Kenntnisse, Kalkulation, Kundenkommunikation und Zeitmanagement.

Neben dem modernen Präsenzunterricht in Berlin steht auch die flexible Online-Variante zur Verfügung – beide Lernformate bieten persönliche Betreuung durch erfahrene Dozentinnen und Dozenten, individuelle Beratung sowie unterstützendes Bewerbungstraining. Der modulare Aufbau ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf den (Wieder-)Einstieg in kreative Tätigkeitsfelder der Medien- und Digitalwirtschaft.

Absolventinnen und Absolventen sind qualifiziert für Positionen als Junior Art Director, Mediengestalter, Webdesigner, Projektassistenz, UX/UI Designer oder Content Creator in Agenturen, Marketingabteilungen oder digitalen Dienstleistungsunternehmen. Die Weiterbildung orientiert sich direkt am Bedarf des aktuellen Arbeitsmarkts.

Jetzt zum Kurs informieren und individuell beraten lassen – alle Informationen und Anmeldung finden Sie hier:Zum Kurs Junior Art DirectorKontakt und TerminvereinbarungFörderung über Bildungsgutschein

Weitere passende Angebote:Weiterbildung UX/UI DeveloperWeiterbildung Projekt- und WirtschaftsassistenzWeiterbildung Frontend/Backend DeveloperWeiterbildung Interactive Product ManagerBusiness Englisch – mit kostenfreiem Einstufungstest

Kursstart: 24.11.2025Ort: Berlin oder ortsunabhängig online

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Weiterbildungszentrum mit Sitz in Berlin-Prenzlauer Berg, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee (Storkower Straße 158). Seit der Gründung im Jahr 2000 qualifiziert die Akademie Menschen für den digitalen Arbeitsmarkt – praxisnah, förderfähig und berufsorientiert. Die Teilnahme ist vor Ort in Berlin oder online möglich.

Die FiGD Akademie betreibt ausschließlich ihren Berliner Standort und bietet dort sowie online ein breites Spektrum an Weiterbildungen in den Bereichen:
Softwareentwicklung & Webtechnologien: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, OOP, CMS, Mobile Apps
Design & Medien: Grafikdesign, UX/UI, Editorial Design, CAD & 3D
Immobilienwirtschaft: Sachbearbeitung, Projektentwicklung, Kalkulation
Wirtschaft & Office: MS Office 2021, Buchhaltung mit/ohne DATEV, Projektassistenz
Sprachen & Kommunikation: Business English, Deutsch, Präsentationstechniken
Systemadministration: Linux (LPIC), Netzwerke, IT-Sicherheit
Jobcoaching & Karriereberatung: AVGS-Maßnahmen nach §45 SGB III

Die Kurse sind förderfähig über den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Jobcenter und Agenturen für Arbeit. Als DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für TOEIC und WiDaF bietet die Akademie auch international anerkannte Prüfungen an.

Weitere Informationen unter: 030 / 42020910 ✉️ info@figd-akademie.de – www.figd-akademie.de

FiGD Akademie – Weiterbildung, die wirkt. Vor Ort oder online.

