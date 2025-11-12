Beruflich neu starten als Junior Art Director – praxisnah qualifizieren
Jetzt zur geförderten Weiterbildung anmelden – Start am 24. November 2025 – wahlweise online oder vor Ort in Berlin.
Die Weiterbildung richtet sich an Personen mit gestalterischem Interesse, beruflicher Vorerfahrung oder dem Wunsch nach einem beruflichen Neustart. Innerhalb weniger Monate erwerben die Teilnehmenden fachlich aktuelles Know-how in professioneller Gestaltung mit Adobe-Software, medienübergreifender Konzeption, digitalem Branding sowie Kommunikation im beruflichen Kontext. Auch technische Grundlagen wie HTML, CSS, JavaScript, MySQL und PHP für interaktive Medienprojekte sind Bestandteil der Qualifikation. Ergänzend vermittelt werden wirtschaftliche Kenntnisse, Kalkulation, Kundenkommunikation und Zeitmanagement.
Neben dem modernen Präsenzunterricht in Berlin steht auch die flexible Online-Variante zur Verfügung – beide Lernformate bieten persönliche Betreuung durch erfahrene Dozentinnen und Dozenten, individuelle Beratung sowie unterstützendes Bewerbungstraining. Der modulare Aufbau ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf den (Wieder-)Einstieg in kreative Tätigkeitsfelder der Medien- und Digitalwirtschaft.
Absolventinnen und Absolventen sind qualifiziert für Positionen als Junior Art Director, Mediengestalter, Webdesigner, Projektassistenz, UX/UI Designer oder Content Creator in Agenturen, Marketingabteilungen oder digitalen Dienstleistungsunternehmen. Die Weiterbildung orientiert sich direkt am Bedarf des aktuellen Arbeitsmarkts.
Jetzt zum Kurs informieren und individuell beraten lassen
Kursstart: 24.11.2025Ort: Berlin oder ortsunabhängig online