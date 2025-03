Assistenz Finanz- und Lohnbuchhaltung – Weiterbildung mit Bildungsgutschein (BGS)

Sie suchen eine fundierte Weiterbildung , um sich in der Finanz- und Lohnbuchhaltung zu qualifizieren und Ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern? Mit der umfassenden Weiterbildung zur Assistenz in Finanz- und Lohnbuchhaltung erhalten Sie alle notwendigen Kenntnisse, um erfolgreich in diesem Bereich durchzustarten – und das mit der Unterstützung des Bildungsgutscheins (BGS) In diesem praxisorientierten Kurs erlernen Sie sowohl theoretische Grundlagen als auch praxisnahe Anwendungen, die Sie direkt in der täglichen Arbeit umsetzen können. Sie erhalten fundiertes Wissen in der doppelten Buchführung und Bilanzierung und verstehen, wie Geschäftstransaktionen korrekt erfasst werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Gehalts- und Sozialversicherungsberechnung, sodass Sie nach Abschluss der Weiterbildung Löhne und Gehälter unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften selbstständig berechnen und abwickeln können.Mit der praxisnahen Anwendung der DATEV-Software wird ein weiterer entscheidender Baustein der Weiterbildung gelegt. Sie lernen, wie man mit dieser weit verbreiteten Software Geschäftsprozesse effizient abwickelt und Jahresabschlüsse sowie Lohnabrechnungen erstellt. Diese Fähigkeiten sind besonders wertvoll für die Arbeit in der Buchhaltung und Lohnabrechnung, da DATEV in vielen Unternehmen eingesetzt wird.Die Weiterbildung ist besonders für Arbeitssuchende geeignet, die ihre Karriere im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung starten oder sich neu orientieren möchten. Durch den Bildungsgutschein haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Weiterbildung kostenfrei zu absolvieren und sich so eine neue berufliche Perspektive zu schaffen.Vorteile der Weiterbildung:Theoretische und praktische Grundlagen: Doppelte Buchführung, Bilanzierung und Gehaltsabrechnung DATEV-Software: Umfassende Schulung zur Nutzung der Software, die in der Branche weit verbreitet ist Zertifikat: Nach Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihre neuen Fähigkeiten bestätigt Förderung durch den Bildungsgutschein : 100 % Kostenübernahme durch den BGSNutzen Sie diese Chance, sich im Bereich der Finanz- und Lohnbuchhaltung weiterzubilden und Ihre beruflichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich zu erhöhen. Mit dieser Weiterbildung sind Sie bestens aufgestellt, um in der Buchhaltung und Lohnabrechnung durchzustarten – ganz gleich, ob in kleinen Unternehmen oder großen Konzernen.