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3D Modeling in Blender: Geförderte Weiterbildung eröffnet neue Berufsperspektiven

Die Weiterbildung verbindet professionelle Blender-Kenntnisse mit Projektarbeit und kann vollständig über einen Bildungsgutschein gefördert werden.

(lifePR) (Berlin, )
Die dreidimensionale Visualisierung ist in Architektur, Produktentwicklung, Werbung, Games und digitalen Medien zu einem festen Bestandteil moderner Arbeitsprozesse geworden. Unternehmen nutzen 3D-Modelle, um Entwürfe anschaulich zu präsentieren, Produkte realitätsnah zu entwickeln und komplexe Szenarien verständlich darzustellen. Damit entstehen neue berufliche Perspektiven für Fachkräfte, die gestalterisches Verständnis mit technischem Know-how verbinden. Am 24. August 2026 startet bei der FiGD Akademie die Weiterbildung 3D Modeling in Blender. Sie richtet sich insbesondere an Arbeitssuchende, die ihre vorhandenen Kenntnisse ausbauen oder sich gezielt auf Tätigkeiten in der 3D-Gestaltung vorbereiten möchten.

Im Mittelpunkt der Weiterbildung steht die professionelle Arbeit mit Blender. Die Teilnehmer lernen den vollständigen Produktionsprozess kennen – von der ersten Idee über Modellierung, Materialgestaltung und Texturierung bis hin zu Animation, Kameraführung und finalem Rendering. Zum Lehrplan gehören Architektur- und Interior-Visualisierung, Character Design, Produktdesign, Licht- und Schattenkonzepte, Szenenentwicklung und Grundlagen des Gamedesigns. Ein hoher Praxisanteil sorgt dafür, dass die vermittelten Methoden unmittelbar angewendet werden. Im Verlauf des Kurses entstehen eigene Szenen, Objekte und Referenzprojekte, die für Bewerbungen und das persönliche Portfolio genutzt werden können. Ergänzende Einblicke in verwandte Tätigkeitsfelder bietet die Weiterbildung Visual Artist & 3D Specialist.

Die erworbenen Kenntnisse können unter anderem in Architektur- und Planungsbüros, Design- und Werbeagenturen, Film- und Animationsstudios, Spieleentwicklung, Produktvisualisierung, Messebau und digitalen Medien eingesetzt werden. Mögliche Tätigkeitsfelder sind beispielsweise 3D Artist, Visual Artist, Character Designer, Produktvisualisierer oder Game Artist. Die Weiterbildung findet in Vollzeit statt und dauert rund drei Monate beziehungsweise maximal 65 Unterrichtstage. Der Unterricht wird im Berliner Schulungscenter oder online in getrennten Gruppen durchgeführt. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Absolventen das Zertifikat „3D Specialist (FiGD)“.

Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können die Lehrgangskosten zu 100 Prozent über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters übernommen werden. Informationen zur Förderung finden Interessierte auf der Seite zum BildungsgutscheinFür eine persönliche Einschätzung der beruflichen Ziele und Fördermöglichkeiten kann jetzt ein unverbindlicher Beratungstermin vereinbart werden.

FiGD Akademie GmbH

Die FiGD Akademie GmbH ist ein zertifiziertes Weiterbildungszentrum mit Sitz in Berlin-Prenzlauer Berg, direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee (Storkower Straße 158). Seit der Gründung im Jahr 2000 qualifiziert die Akademie Menschen für den digitalen Arbeitsmarkt – praxisnah, förderfähig und berufsorientiert. Die Teilnahme ist vor Ort in Berlin oder online möglich.

Die FiGD Akademie betreibt ausschließlich ihren Berliner Standort und bietet dort sowie online ein breites Spektrum an Weiterbildungen in den Bereichen:
Softwareentwicklung & Webtechnologien: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, OOP, CMS, Mobile Apps
Design & Medien: Grafikdesign, UX/UI, Editorial Design, CAD & 3D
Immobilienwirtschaft: Sachbearbeitung, Projektentwicklung, Kalkulation
Wirtschaft & Office: MS Office 2021, Buchhaltung mit/ohne DATEV, Projektassistenz
Sprachen & Kommunikation: Business English, Deutsch, Präsentationstechniken
Systemadministration: Linux (LPIC), Netzwerke, IT-Sicherheit
Jobcoaching & Karriereberatung: AVGS-Maßnahmen nach §45 SGB III

Die Kurse sind förderfähig über den Bildungsgutschein (BGS) und den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Jobcenter und Agenturen für Arbeit. Als DATEV-Bildungspartner und ETS Authorised Test Center für TOEIC und WiDaF bietet die Akademie auch international anerkannte Prüfungen an.

Weitere Informationen unter: 030 / 42020910 ✉️ info@figd-akademie.de – www.figd-akademie.de

FiGD Akademie – Weiterbildung, die wirkt. Vor Ort oder online.

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