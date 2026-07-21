3D Modeling in Blender: Geförderte Weiterbildung eröffnet neue Berufsperspektiven
Die Weiterbildung verbindet professionelle Blender-Kenntnisse mit Projektarbeit und kann vollständig über einen Bildungsgutschein gefördert werden.
Im Mittelpunkt der Weiterbildung steht die professionelle Arbeit mit Blender. Die Teilnehmer lernen den vollständigen Produktionsprozess kennen – von der ersten Idee über Modellierung, Materialgestaltung und Texturierung bis hin zu Animation, Kameraführung und finalem Rendering. Zum Lehrplan gehören Architektur- und Interior-Visualisierung, Character Design, Produktdesign, Licht- und Schattenkonzepte, Szenenentwicklung und Grundlagen des Gamedesigns. Ein hoher Praxisanteil sorgt dafür, dass die vermittelten Methoden unmittelbar angewendet werden. Im Verlauf des Kurses entstehen eigene Szenen, Objekte und Referenzprojekte, die für Bewerbungen und das persönliche Portfolio genutzt werden können. Ergänzende Einblicke in verwandte Tätigkeitsfelder bietet die Weiterbildung Visual Artist & 3D Specialist.
Die erworbenen Kenntnisse können unter anderem in Architektur- und Planungsbüros, Design- und Werbeagenturen, Film- und Animationsstudios, Spieleentwicklung, Produktvisualisierung, Messebau und digitalen Medien eingesetzt werden. Mögliche Tätigkeitsfelder sind beispielsweise 3D Artist, Visual Artist, Character Designer, Produktvisualisierer oder Game Artist. Die Weiterbildung findet in Vollzeit statt und dauert rund drei Monate beziehungsweise maximal 65 Unterrichtstage. Der Unterricht wird im Berliner Schulungscenter oder online in getrennten Gruppen durchgeführt. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Absolventen das Zertifikat „3D Specialist (FiGD)“.
Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können die Lehrgangskosten zu 100 Prozent über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters übernommen werden. Informationen zur Förderung finden Interessierte auf der Seite zum Bildungsgutschein. Für eine persönliche Einschätzung der beruflichen Ziele und Fördermöglichkeiten kann jetzt ein unverbindlicher Beratungstermin vereinbart werden.