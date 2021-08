Festina Uhren präsentiert neue Produktkategorie: Festina Schreib- und Lederwaren

Gemeinsam mit PLASTORIA, einem Belgischen Produzenten für Mode- und Luxusaccessoires, entwickelte Festina einen, wie Brieftaschen und Kartenhalter. Die neue Produktkategorie folgt den Grundprinzipien der Marke Festina: Stilvolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So starten die Kugelschreiber bereits mit einem, die Lederwaren bei einem UVP von 45 EURO.Die Füllfederhalter, Tintenroller und Kugelschreiber sind inspiriert vom Design der gleichnamigen Uhrenkollektionen wieundund spiegeln so die wichtigsten Kollektionen der Marke Festina perfekt wider. Zentrale Designelemente der Uhren, wie beispielsweise die Form der Krone der Chrono Bike Kollektion, sowie das auf den Zifferblättern verwendete Markenemblem, wurden geschickt in das Design der Schreibgeräte und Lederwaren eingearbeitet und schaffen so einen hohen Wiedererkennungswert.Die Schreibgeräte umfassen insgesamt 20 Kugelschreiber, sieben Füllfederhalter und drei Tintenroller in verschiedenen Ausführungen. Durch die Mischung von gebürsteten Texturen und weichen Metallakzenten und dem Spiel mit einer gewagten und schillernden Farbpallette, bietet die Kollektion eine abwechslungsreiche Produktpalette für jeden Geschmack und Anlass.Die hochwertigen Echtlederwaren aus der CHRONO BIKE und KLASSIK Kollektion sind aus glattem oder mit Saffiano-Effekt geprägten Kalbsleder hergestellt und sind mit einer dezenten Logoprägung und einer kleinen „F“ Plakette bestückt. Die Kollektion umfasst vier kleine Kartenetuis sowie insgesamt zwölf praktische Geldbörsen in den Farben Schwarz, Dunkelblau und Grau. Alle Lederaccessoires sind mit-(Radio-Frequency Identification) oder(Near Field Communication) ausgestattet und bieten somit Schutz gegen das Hacken und kontaktlose Kopieren von EC-Karten. Dazu wurde ein dünnes Metallblech zwischen Textil und Leder gelegt, um alle Karten vor Datendiebstahl zu schützen.Die Festina Schreibgeräte bestehen aus Aluminium und Messing und sind teilweise verchromt und/oder PVD-beschichtet. Alle Schreibwaren werden inkl. Tintenpatrone oder Tintenmine in einer hochwertigen Verpackung geliefert. Die Minen können direkt bei Festina oder über den regulären Einzel- und Fachhandel nachgekauft werden. Die Clips der Festina Schreibgeräte lassen sich zudem mit einer Lasergravurmaschine gravieren, um die Stifte mit persönlichen Botschaften zu personalisieren.Den Abschluss der Kollektion macht der hochwertige CHRONO BIKE Schlüsselanhänger, welcher passend zu der gleichnamigen, jährlich wiederkehrenden Uhrenkollektion an Sport Chronographen designt wurde.Erhältlich sind die neuen Schreib- und Lederaccessoires im Festina Online-Shop, bei den offiziellen Festina Verkaufsstellen sowie in ausgewählten Schreibwarengeschäften.Weitere Infos unter www.festina.com