Fendt-Caravan dreifach ausgezeichnet:



Drei Baureihen auf Platz 1 bei „Caravans des Jahres 2026“







Die Fendt-Caravan GmbH setzt ihre Erfolgsgeschichte fort und behauptet sich gleich dreifach an der Spitze der Caravan-Branche. Bei der Leserwahl „Caravans des Jahres 2026“, die von der Motor Presse Stuttgart ausgerichtet wird, erreichten drei von vier nominierten Baureihen von Fendt-Caravan jeweils den 1. Platz in ihren Kategorien.



Die Auszeichnung wird jährlich von der Fachzeitschrift CARAVANING vergeben. In diesem Jahr standen mehr als 65 Modelle in verschiedenen Klassen zur Wahl. Die Leserinnen und Leser bewerteten die Fahrzeuge unter anderem nach Qualität, Funktionalität, Design und Gesamtkonzept.







Die mehrfachen Spitzenplatzierungen unterstreichen den Anspruch von Fendt-Caravan, Premium-Caravans mit hoher Verarbeitungs-qualität, durchdachten Grundrissen und nachhaltiger Wert-beständigkeit anzubieten.







„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Es zeigt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf Qualität, Innovation und











Kundennutzen von den Caravaning-Fans klar wahrgenommen und honoriert wird“, sagt Thomas Kamm, Leiter Marketing und Kommunikation bei Fendt-Caravan. „Die Auszeichnungen stehen stellvertretend für die hohe Handwerkskunst und die Standards, die wir in all unseren Baureihen umsetzen.“







Fendt-Caravan bietet ein breit gefächertes Modellportfolio - von der Mittelklasse bis in das Oberklasse- und Luxussegment. Ziel ist es, langlebige, funktionale und komfortable Freizeitfahrzeuge zu entwickeln, die verlässliche Begleiter für viele Urlaubsjahre sind.



Neben der Produktqualität legt das Unternehmen Wert auf langfristige Partnerschaften mit Händlern und Lieferanten sowie auf ein stabiles, verantwortungsvolles Arbeitsumfeld für seine Mitarbeitenden.







„Ein Caravan von Fendt steht für eine nachhaltige Investition in sorgenfreie Urlaubsmomente“, ergänzt Hans Frindte, kaufmännischer Geschäftsführer von Fendt-Caravan. „Dass gleich drei unserer Baureihen in ihren Segmenten auf Platz 1 gewählt wurden, bestätigt unseren Weg.“























Fendt-Caravan wird auch künftig daran arbeiten, Maßstäbe in der Caravan-Branche zu setzen und Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen moderner Campingkunden gerecht werden.







Ergebnisse „Caravans des Jahres 2026“



Kategorie „Mittelklasse“

Platz 1: Bianco Selection / Bianco Activ (Fendt-Caravan)







Kategorie „Obere Mittelklasse“

Platz 1: Tendenza (Fendt-Caravan)







Kategorie „Ober- und Luxusklasse“

Platz 1: Diamant (Fendt-Caravan)

