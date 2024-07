Full-Service-Filmproduktion von Corporate bis Indiefilm

Vom Fernsehbeitrag bis zum Indie-Film – Die Fantomfilm GmbH mit Sitz in Berlin realisiert eine Vielfalt an Projekten von Anfang bis Ende. Genau diese Full-Service-Leistung und die Umsetzung verschiedener Arten von audiovisuellen Medien sind der Standard und Anspruch, mit dem Fantomfilm in der Branche auftritt. Dank umfangreicher Erfahrung und einem breiten Netzwerk an Fachleuten konnte die Firma in verschiedenen Bereichen zahlreiche Preise gewinnen, darunter etwa mehr als 60 Preise für die am meisten ausgezeichnete Produktion "Die Wahre Schönheit".Die Umsetzung von fünf Independent-Filmen zeigt Fantomfilms Fähigkeit, umfangreiche Projekte von der ersten Idee bis zum finalen Schnitt zu betreuen. „Die Development-Phase ist lang und intensiv, voller Änderungen und Überarbeitungen, um die Idee so auszureifen, dass sie das Potenzial hat, zu begeistern“, erklärt Alexander König, Creative Producer bei Fantomfilm. Die Dreharbeiten für Indie-Filme dauern typischerweise 20-30 Tage, und die Firma bleibt auch in der Postproduktion involviert, oft übernimmt sie diese komplett selbst. „Dank der flexiblen Deadlines im Independent-Sektor können wir uns die nötige Zeit nehmen, um kreativ zu arbeiten“, fügt er hinzu.Fantomfilm bietet ebenfalls Full-Service-Leistungen für Corporate-Filme an und betreut namhafte Kunden wie Icon Incar und Daimler Truck. Bei der Produktion von Eventfilmen legt das Team großen Wert darauf, das gewünschte Eventziel filmisch umzusetzen. „Wir entwickeln ein Fragenkonzept, das uns erlaubt, das Event durch Teilnehmer-Aussagen lebendig darzustellen“, ergänzt Eva Habermann, die oft selbst die Interviews führt. Besonders hervorzuheben ist der Vor-Ort-Schnitt, ein spezieller Service der Firma, der es ermöglicht, den Film direkt am Ende des Events zu präsentieren. Ein logistisch kompexer Aufwand, der intern duch Erfahrung und Können gestemmt wird.Für Imagefilme - und vor allem -kampagnen entwickelt die Produktionsfirma detaillierte Konzepte oder Drehbücher, die sicherstellen, dass die Filme nicht nur informieren und überzeugen, sondern sowohl gesehen werden als auch unterhalten und das Image der Firma positiv vermitteln. „Es ist unser Ziel, dass jeder Film eine Geschichte erzählt, die im Kopf bleibt", sagt Eva Habermann. „Gute Geschichten sind das Herzstück unserer Filme, unabhängig davon, ob es sich um einen Spielfilm oder einen Corporate-Film handelt.“Fantomfilm ist seit einigen Monaten auch als Auftragsproduzent für den ÖRR tätig und setzt verschiedene Produktionen um, darunter Beiträge für das Format „Hallo Deutschland“. Diese Beiträge müssen oft sehr schnell und spontan umgesetzt werden, da hier Aktualität besonders wichtig ist. „Die Herausforderungen in diesem schnelllebigen Umfeld sind groß, doch wir haben die nötige Erfahrung und Flexibilität, um auch unter Druck zuverlässig zu liefern“, erklärt Alexander König.Die Vielfalt der Projekte, die Fantomfilm handhabt, bietet nicht nur Abwechslung, sondern auch die Möglichkeit, Erkenntnisse und Techniken projektübergreifend anzuwenden, was zu einer ständigen Verbesserung ihrer Produktionen führt.Neben der Filmproduktion bietet Eva Habermann auch ein umfassendes Coaching-Programm an, das sie gemeinsam mit Ida von Wegen in einem Buch dokumentiert. Dieses Coaching-Programm richtet sich an alle, die ihre Präsenz vor der Kamera verbessern möchten. „Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung mit anderen zu teilen und ihnen zu helfen, Selbstbewusstsein mit dem Auftritt vor der Kamera oder einer großen Gruppe zu entwickeln “, sagt Eva Habermann.Fantomfilm nutzt die neuesten Technologien, einschließlich Künstlicher Intelligenz, um die Qualität und Effizienz ihrer Produktionen immer weiter zu verbessern. „Durch den Einsatz von KI können wir unsere Prozesse optimieren und innovative Lösungen finden, die unsere Filme noch besser machen“, erklärt Alexander König.Die Berliner Produktionsfirma ist in ihren vielfältigen Medienproduktionen immer offen für neue Ansätze und Technologien, und scheut auch nicht vor Herausforderungen, die ein neues Medium mit sich bringt. So bringt jedes Projekt eine neue Perspektive in die Produktionsprozesse der Firma.Für weitere Informationen über Fantomfilm und ihre Dienstleistungen besuchen Sie bitte www.fantomfilm.tv . Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie Fantomfilm Ihre Vision in bewegte Bilder umsetzen kann.