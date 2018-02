Tage der Medienproduktion - Facettenreiches Event-Trio

Die Tage der Medienproduktion setzen die erfolgreiche Partnerschaft mit den Eventformaten PRINT digital! CONVENTION und Düsseldorfer Print Cocktail fort. Mit einem geballten Konferenzprogramm und über 40 Ausstellern übertrifft die Veranstaltung 2018 die erfolgreiche Premiere deutlich. „Wir freuen uns über das Interesse an unseren drei Veranstaltungen. Belegt dies doch, dass wir mit dem Fachprogramm und den flankierenden Ausstellungen ganz sicher den Nerv der Zeit treffen“, kommentiert Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp).Die Themen der zweitägigen Kongress-Messe, deren Partner die Weltleitmesse drupa – no. 1 for printing technologies ist, sind vielfältig und zukunftsweisend. „Die Veranstaltung greift auf nationaler Ebene auf, was die globale Branche bewegt, und beleuchtet innovative wie bewährte Technologien im Kontext von Digitaldruck, digitaler Transformation, automatisierter Markenkommunikation, Value added Printing, Dialogmarketing und Printed Electronics“, erklärt Sabine Geldermann, Director der drupa. „Auf dem Weg zur drupa 2020 freuen wir uns, als Partner des f:mp mit diesem Event-Format den Transformationsprozess unserer Branche proaktiv mitgestalten zu können.“Das Workshop- und Kongressprogramm mit informativen Technologie-Sessions und Fachvorträgen steht bereits online zur Verfügung. „Die Tage der Medienproduktion sind auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, den Blick in die Zukunft zu werfen. Visionen und Mut gehören dazu, wenn neue Ideen und tragfähige Strategien für Marketing, Medienproduktion und IT entwickelt werden wollen. Die f:mp.-Konferenz möchte Impulse dazu geben und den Weg für Neues ebnen“, fügt Rüdiger Maaß hinzu.Auf der PRINT digital! CONVENTION präsentieren über 50 Aussteller in praxisnahen integrierten Themenwelten zudem eine regelrechte Erlebnisausstellung. Vor Ort vertreten sind wichtige Branchengrößen wie u.a. HP, Kodak, Konica Minolta, OKI, Mondi, Xeikon und Xerox. Gemeinsam mit Anwendern werden sie zeigen, was „Akzidenz“-Digitaldruck ganz konkret zu bieten hat.Die Tage der Medienproduktion und die beiden flankierenden Events finden am 24. und 25. April 2018 im CCD Congress Center Düsseldorf statt. An den zwei Tagen werden 800 Fachbesucher erwartet, die in den integrierten Themenwelten und der Kongressmesse neueste Trends, Innovationen und Bewährtes direkt im Businesskontext erleben können.Weitere Infos finden Sie unter https://tdm.f-mp.de