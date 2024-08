PrintCity Alliance verleiht Druck & Medien Award 2024 in der Kategorie „Familiendruckerei des Jahres“

Die Druck & Medien Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen der grafischen Industrie und bieten eine Plattform, um Innovationen, Qualität und Engagement zu feiern. Sie würdigen Unternehmen und Einzelpersonen, die durch ihre Arbeit einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Druck- und Medienindustrie geleistet haben."Wir sind stolz darauf, die diesjährigen Druck & Medien Awards zu unterstützen und die außergewöhnlichen Leistungen der Nominierten zu ehren. Diese Branchenevent bietet eine wunderbare Gelegenheit, die kreativen und technischen Errungenschaften unserer Branche zu präsentieren und zu feiern. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr den Award in der Kategorie Familiendruckerei des Jahres verleihen dürfen." sagt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer der PrintCity Alliance.Die Verleihung der Druck & Medien Awards 2024 verspricht ein inspirierender Abend zu werden, an dem die Besten der Branche zusammenkommen, um ihre Erfolge zu feiern und neue Ideen auszutauschen. Die Veranstaltung wird von Branchenexperten, Medienvertretern und zahlreichen Gästen besucht werden.Die PrintCity Alliance, bestehend aus IST METZ GmbH & Co. KG, Kocher+Beck GmbH + Co. KG, LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG, WEILBURGER Graphics GmbH und Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG, ist ein Netzwerk führender Unternehmen aus der Druck-, Veredelungs- und Verpackungsindustrie. Seit ihrer Gründung hat sich die Allianz der Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit verschrieben. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden treibt PrintCity kontinuierlich Fortschritte in der Drucktechnologie voran.Weitere Informationen über die Druck & Medien Awards 2024 und die Teilnahme finden Sie auf der offiziellen Website www.druckawards.de Jeder einzelne steht vor immer größer werdenden Herausforderungen. Sich gemeinsam diesen Anforderungen der Zukunft zu stellen, macht stark. Die Unternehmen der PrintCity Allianz (IST METZ GmbH & Co. KG, Kocher+Beck GmbH + Co. KG, Leonhard Kurz GmbH & Co. KG, Weilburger Graphics GmbH und Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG) ergänzen sich und stehen als kreatives Kompetenz-Netzwerk für zukunftsweisende Technologien und herausragende Ergebnisse in der Druck-, Verpackungs-, und Etikettenindustrie. Sie kreieren beispielhafte Leuchtturmlösungen und geben Inspiration und Ideen für innovative Konzepte und deren technische Umsetzung. www.printcity.de