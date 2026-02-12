Kontakt
Jetzt erhältlich: FLiB – Anleitung zum luftdichten Bauen in Neubau und Modernisierung

Beliebte Broschüre aktualisiert und mit neuem Titel

Seit Kurzem liegt die Broschüre „FLiB – Anleitung zum luftdichten Bauen in Neubau und Modernisierung“ des Fachverbands Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB e. V.) vor. Die neue Veröffentlichung ist aus der Broschüre „FLiB – Luftdichtheitskonzept“ hervorgegangen, deren Terminologie aufgrund der anstehenden Novelle der Luftdichtheitsnorm grundlegend überholt werden musste. Diese Gelegenheit nutzte der Fachverband auch dazu, die beliebte Informationsschrift an das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) anzupassen und weitere redaktionelle Änderungen vorzunehmen. Auch einige der enthaltenen Konzeptskizzen und Fotos wurden aktualisiert. Am grundlegenden Aufbau hat sich nichts geändert: Ausgehend vom Beispiel einer Einfamilienhausmodernisierung zeichnet die Broschüre die organisatorischen Schritte auf dem Weg zur luftdichten Gebäudehülle nach – beginnend mit dem Luftdichtheitskonzept und der Ausführungsplanung der luftdichten Ebene über Angebotsanfrage, Beauftragung und das gewerkeübergreifende Koordinierungsgespräch bis hin zum Überprüfen der Ausführung. Unter www.flib.de und www.luftdicht.info steht die aktuelle Version kostenfrei zum Download bereit.

Mit der für die erste Jahreshälfte 2026 zu erwartenden Neufassung der Luftdichtheitsnorm DIN 4108, Teil 7, wird der Terminus „Luftdichtheitskonzept“ erstmals normativ gefasst werden. Allerdings beschränkt sich sein Umfang auf das, was der FLiB bislang als Grobkonzept bezeichnet hat, wie ein Blick in den Ende 2024 veröffentlichten Norm-Entwurf zeigt. „Das ist auch absolut sinnvoll, weil die Norm gezielt auf solche Leistungen abstellt, die laut Bundesförderung die Energieberatenden erbringen müssen“, erklärt FLiB-Geschäftsführer Oliver Solcher. Auch die neue FLiB-Veröffentlichung folgt jetzt bei der Definition des Luftdichtheitskonzepts und der Verwendung des Begriffs dem aktuellen Stand der Arbeiten an der DIN 4108-7. „Das ändert allerdings nichts daran, dass zum erfolgreichen luftdichten Bauen deutlich mehr gehört, als ein solches Konzept vorzulegen, auch wenn das einen enorm wichtigen, ersten Schritt darstellt“, betont Solcher. Deshalb beschreibt die aktualisierte Broschürenfassung weiterhin das gesamte Prozedere, mit dessen Hilfe eine dauerhaft funktionstüchtige Luftdichtheitsebene entsteht.

Tipps, Bildbeispiele und Hintergrundinfos

Die Anleitung zum luftdichten Bauen des FLiB umfasst 28 Seiten. Sie ist gespickt mit praxisnahen Tipps und Kommentaren zum Luftdichtheitskonzept, Bildbeispielen für die gute und schlechte Ausführung von Details und weiteren Hintergrundinfos zum Thema. Grafiken zu Arbeitsabfolgen und Zuständigkeiten veranschaulichen Luftdichtheit als gewerkeübergreifende Schnittstellenaufgabe. Die Broschüre richtet sich an Energieberatende und Ausführende aller betroffenen Gewerke ebenso wie an Planer, Architekten und Sachverständige. Aber auch Energieagenturen und Behörden hat der Fachverband als Zielgruppe im Blick. Seit ihrem Erscheinen im Jahr 2019 zählte die Vorgängerbroschüre durchgängig zu den FLiB-Veröffentlichungen mit den höchsten Abrufzahlen.

Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V.

Der Fachverband Luftdichtheit in Bauwesen e. V. – kurz FLiB genannt – wurde im April 2000 im Vorfeld der damals viel diskutierten, neuen Energieeinsparverordnung gegründet. Seither hat er sich insbesondere in der Fachwelt als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die luftdichte Gebäudehülle etabliert.

Der FLiB hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über die große Bedeutung einer luftdichten Gebäudehülle aufzuklären. Er konkretisiert den Stand der Technik durch das Erstellen von Fachregeln sowie das Kommentieren der einschlägigen Normen und wirkt selbst an Gesetzgebungs- und Normungsverfahren mit. Ebenso engagiert sich der FLiB in Forschung und Entwicklung. Der Fachverband entwickelt einheitliche Mess-Standards, sorgt für die Vergleichbarkeit von Messverfahren und bietet Zertifizierungen für Personen und Unternehmen an, die mit dem Erstellen der luftdichten Gebäudehülle befasst sind oder Luftdichtheitsmessungen durchführen. Übergeordnetes Ziel ist stets die Qualitätssicherung am Bau.

Hinweise auf die Zahl durchgeführter Luftdichtheitsmessungen geben Mitgliederbefragungen, die der Verband in unregelmäßigen Abständen durchführt. Der FLiB stellt Informationen zu Details luftdichter Konstruktionen sowie zu entsprechend geeigneten Materialien und Produkten bereit. Die Erarbeitung von Kriterien zur Produktbewertung bzw. -prüfung mit dem Ziel einer unabhängigen Qualitätskontrolle wird vom Verband unterstützt. Auch hier geht es darum, die Planungs- und Ausführungssicherheit zu erhöhen.

