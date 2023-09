Weiterbildungsstudiengang „MBA in Business Travel Management“ startet ins vierzehnte Jahr

Das Studium steht sowohl Bewerberinnen/Bewerbern mit als auch ohne ersten Hochschulabschluss offen.

Das Studium steht Bewerberinnen/Bewerber mit Abitur, Fachabitur oder Berufsausbildung offen.

Die Berufserfahrung der Bewerberinnen/Bewerber beträgt mindestens ein Jahr (mit erstem Hochschulabschluss) oder drei Jahre (ohne ersten Hochschulabschluss).

Bewerberinnen/Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss weisen Berufserfahrungen oder andere Qualifikationen, die sie während ihres Berufslebens erworben haben, nach.

Bewerberinnen/Bewerber mit erstem Hochschulabschluss weisen Berufserfahrungen oder andere Qualifikationen nach, sofern ihr Abschluss weniger als 210 CP enthält.

Das Studium unterteilt sich in Präsenztage in Worms (8 Wochentage Montag bis Freitag für jedes der drei Vorlesungs-Semester). Weitere Präsenzvorlesungen sind an einigen Samstagen, sofern auch am Freitag Vorlesungen in Worms sind. Alle weiteren Vorlesungen finden online abends bzw. am Samstag statt.

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist das Bewerbungsverfahren deutlich vereinfacht worden. So können wir den Studiengang, der in Kooperation mit dem VDR entwickelt wurde, erheblich mehr Studieninteressierten anbieten.Das Studium ist als Weiterbildungsstudiengang konzipiert und spricht insbesondere Berufstätige an, die einen Master-Abschluss (MBA) an einer staatlichen Hochschule erwerben möchten. Die Studierenden arbeiten weiterhin parallel in ihrem Beruf. Die besondere Situation der berufstätigen Studierenden wird durch den Lehrplan, der überwiegend aus Online-Vorlesungen besteht, berücksichtigt. Darüber hinaus zeichnet sich der Studiengang durch folgende Merkmale aus:Die Gebühren für das gesamte Studium betragen 7.450 Euro (bei Bewerbung bis 15. Oktober 2023 für Studienbeginn im März 2024, danach 19.200 Euro) zuzüglich eines Beitrags pro Semester. Der Semesterbeitrag beträgt derzeit an der Hochschule Worms für die Ersteinschreibung 163,50 EUR und für jedes weitere Semester 143,50 EUR. Die reduzierten Studiengebühren erhält man auch, sofern man sich vor dem 15.10.2023 als potenzielle(r) Bewerberin/Bewerber bei der Studienkoordinatorin Pia Orth-Reich ( orth-reich@hs-worms.de ) meldet. Dort erhält man auch die entsprechenden Bewerbungsunterlagen.Weitere Informationen finden sich unter „Business Travel Management (MBA)“ Für Rückfragen steht der Studiengangsleiter Prof. Dr. Andreas Wilbers zur Verfügung. Sie können gerne einen Onlinetermin über wilbers@hs-worms.de mit ihm vereinbaren.