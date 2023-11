Study Abroad Day an der Hochschule Worms

Am 6. November fand die erfolgreiche internationale Messe für das Auslandsstudium statt und zog viele Studierende an, die sich umfassend auf ihren Auslandsaufenthalt vorbereiten wollten.



Das Event wird jedes Jahr vom Team des International Center der Hochschule Worms organisiert. Hier können sich Studierende über die vielfältigen Möglichkeiten eines Auslandsstudiums informieren. Die Messe bietet eine Fülle von Informationen über renommierte Hochschulen und Studienmöglichkeiten weltweit. Über den Tag verteilt finden Informationsveranstaltungen der teilnehmenden Partnerhochschulen sowie eine Informationsveranstaltung des International Centers u. a. zum Bewerbungsverfahren statt.



Informationen aus erster Hand



Der Study Abroad Day ist die zentrale Auftaktveranstaltung der International Week, bei der sich weitere Partnerhochschulen dann größtenteils in Online-Formaten vorstellen. Die Messe im Anschluss an den Study Abroad Day ist ein einzigartiger Treffpunkt für Studierende, die ihren Horizont erweitern und internationale Bildungsmöglichkeiten erkunden wollten.



Über 50 Hochschulen und Bildungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern nahmen an der International Week teil und die Studierenden konnten sich aus erster Hand über Studiengänge, Zulassungsvoraussetzungen, Stipendienmöglichkeiten und Lebensbedingungen an den jeweiligen Standorten informieren. In persönlichen Gesprächen mit den Hochschulvertretern erhielten die Wormser Studierenden detaillierte Einblicke in die Partnerhochschulen.



Der Study Abroad Day ist eine ideale Entscheidungshilfe



Die Organisatoren der Messe zeigten sich begeistert von der Resonanz und dem Erfolg der Veranstaltung. "Die diesjährige Messe hat gezeigt, wie groß das Interesse an einem Auslandsstudium ist und wie viele Möglichkeiten es gibt", so Joachim Mayer, Leiter des International Center an der Hochschule Worms, „Studierende sollten ermutigt werden, ihren Traum von einem Auslandsstudium zu verfolgen und wir sind stolz darauf, eine Plattform für diese wichtige Entscheidung bieten zu können".



Der Study Abroad Day und die International Week sind wichtige Veranstaltungen rund um das Auslandsstudium und haben vielen Studierenden geholfen, den ersten Schritt in Richtung eines internationalen Studiums zu gehen. Begleitet wird die International Week auch von der Mensa, die während dieser Woche ausschließlich internationale Gerichte anbietet.



Die Mitarbeiter des International Centers planen bereits die nächste Ausgabe für 2024 und freuen sich darauf, ihr Engagement für internationale Bildung und interkulturellen Austausch fortzusetzen.