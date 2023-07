Pädagogischer Tag mit agilen Methoden

Hochschule Worms und Friedrich-Schiller-Realschule plus in Frankenthal veranstalten erfolgreichen Pädagogischen Tag mit Design Thinking Workshop

Der gemeinsame Pädagogische Tag, der am 22. Juni in den innovativ gestalteten Räumlichkeiten der Hochschule Worms stattfand, war eine spannende Veranstaltung, die sich als großer Erfolg erwies. Im Rahmen dieser Veranstaltung führten Marie-Luise Sessler, Professorin des Fachbereichs Informatik, und Lukas Dohn, Mitarbeiter am Fachbereich Informatik, einen inspirierenden Design Thinking Workshop durch, an dem acht Lehrerinnen und Lehrer teilnahmen.



Kreative Problemlösungsmethoden am Praxisbeispiel aus der eigenen Arbeitswelt



Unter der Leitung von Professorin Sessler erlernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen des Design Thinking kennen, einer kreativen Problemlösungsmethode, die auf empathischem Verstehen, Ideenfindung, Prototyping und Iteration basiert. Als konkretes Beispiel diente die Gestaltung einer Einführungswoche für Oberstufenschüler.



Der Workshop bot den Lehrkräften die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in Bezug auf innovative Lehrmethoden zu erweitern und neue Denkansätze für die pädagogische Arbeit zu entwickeln. Durch den intensiven Austausch und die gemeinsame Arbeit konnten die Teilnehmenden ihre kreativen Fähigkeiten stärken und wertvolle Erkenntnisse für ihre zukünftige Unterrichtsgestaltung gewinnen.



Prof. Dr. Marie-Luise Sessler, eine renommierte Expertin auf dem Gebiet des Design Thinking, zeigte sich begeistert von der engagierten Teilnahme der Lehrkräfte und dem konstruktiven Austausch während des Workshops. Sie betonte, wie wichtig eine solche Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Schulen sei, um die pädagogische Praxis kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Schülerinnen und Schülern innovative Lerngelegenheiten zu bieten.



„Die Hochschule Worms und die Friedrich-Schiller-Realschule plus Frankenthal sind stolz darauf, diese gelungene Veranstaltung durchgeführt zu haben, und freuen sich auf weitere zukünftige Kooperationen zur Harmonisierung zwischen Schule und Hochschule“, hob Dominic Heß, Koordinator der Oberstufe an der Friedrich-Schiller-Realschule, hervor.