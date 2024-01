Oberstufenschülerinnen und -schüler schnuppern in die Informatik rein

m Rahmen der Schulkooperation gehört es für die Verantwortlichen der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis (BBS) und dem Fachbereich Informatik der Hochschule Worms zu einer liebgewordenen und unverzichtbaren Routine und für die Oberstufenschülerinnen und -schüler zu einem besonderen Termin: Der Vorlesungsbesuch im Fachbereich Informatik.



Die BBS-Donnersberg und die Hochschule Worms leben die Kooperation zwischen der BBS und dem Fachbereich Informatik und partizipieren gegenseitig von den regelmäßigen Besuchen und dem Austausch. Im Dezember 2023 meldete sich Kevin Jahn, Lehrer des Oberstufenkurses Informatik mit seinen Schülerinnen und Schülern für die Vorlesung Hardwarekonzepte bei Prof. Dr. Oliver Gloger an.



Was lernt man im ersten Semester Informatik?



Prof. Gloger vermittelt in dieser Vorlesung eine Einführung in die Gebiete der Rechner- und Digitaltechnik für Studierende des 1.Semsters im Studiengang der angewandten Informatik. Nachdem im 1. Teil der Vorlesungsreihe hardwaretechnische Zusammenhänge und Funktionsweisen für die einzelnen Komponenten eines Computers (z.B. Prozessor, Speicherarten, Hauptplatine, Grafikkarten) vermittelt werden, konzentriert sich der 2.Teil der Vorlesungsreihe auf Grundlagen digitaler Schaltungen, in denen die Signalverarbeitung im Computer mithilfe von digitalen Signalen erfolgt. Am Tag des Vorlesungsbesuchs wurde – im Rahmen der Digitaltechnik- Basiswissen zur Kodierungstheorie vermittelt sowie spezielle Codes vorgestellt, die erfolgreich zur Erkennung und Korrektur von möglichen Fehlern eingesetzt werden, welche bei der Datenübertragung in heutigen Computern entstehen können.



Konkret Vorlesungsalltag erfahren



„Die Möglichkeit einen Tag an der Hochschule zu verbringen, eine Vorlesung live mitzumachen und auch mit Studierenden aus dem Fach ins Gespräch zu kommen ist eine gute Gelegenheit für unsere Schülerinnen und Schüler, sich ein reales Bild über den Vorlesungsbetrieb zu machen und ein wenig Hochschulluft zu schnuppern“, freut sich Kevin Jahn, der die Kooperation sehr schätzt und pflegt. Für die Hochschule und das Gymnasium bietet dieses gemeinsame Vorgehen gute Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern die attraktiven Studienoptionen der Hochschule erfahrbar zu machen. Der Fachbereich Informatik ist mit seiner großen Vielfalt für jeden jungen Menschen, der sich für dieses Fach interessiert, ein idealer Einstieg in eine zukunftssichere Berufswahl mit vielfältigen Karrierechancen.