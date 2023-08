Neues Zertifikatsstudium: Auslandsgeschäfte sicher abwickeln

Die Hochschule Worms erweitert ihr Weiterbildungsangebot um einen neuen Zertifikatskurs im Bereich Außenhandel. Damit richtet sich die Hochschule an Berufstätige und Unternehmen, die ihre Kenntnisse im internationalen Handel vertiefen möchten, um den Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft erfolgreich begegnen zu können.Die heutige Geschäftswelt ist zunehmend von grenzüberschreitenden Transaktionen geprägt, die für Unternehmen sowohl enorme Chancen als auch komplexe Herausforderungen mit sich bringen. Der Zertifikatskurs ‚Sichere Abwicklung von Auslandsgeschäften‘ der Hochschule Worms vermittelt das notwendige Rüstzeug, um erfolgreich auf dem internationalen Markt agieren zu können. Am 22. September startet der berufsbegleitende Zertifikatskurs ‚Sichere Abwicklung von Auslandsgeschäften‘ an der Hochschule Worms. Unser Weiterbildungsangebot hilft Ihnen, Auslandsgeschäfte sicher abzuwickeln und Risiken im internationalen Handel auch in volatilen Zeiten kompetent einzuschätzen und abzusichern.Das Besondere an diesem Zertifikatskurs ist die Kombination aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischer Anwendbarkeit. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen in realen Fallstudien und Gruppenprojekten anzuwenden und so ihre außenwirtschaftlichen Kompetenzen gezielt zu schärfen. Darüber hinaus können sie von einem starken Netzwerk profitieren und sich mit anderen Experten und Unternehmen austauschen.Die einzelnen Module finden an verschiedenen Wochenenden statt: 22. und 23. September, 6. und 7. Oktober sowie 27. und 28. Oktober und können einzeln gebucht werden. Am ersten Wochenende werden die aktuellen Herausforderungen im Außenhandel sowie Chancen und Risiken thematisiert. Ergänzt wird dies durch Grundlagen der Supply Chain, des Währungsmanagements sowie des Außenwirtschaftsrechts. Am zweiten Wochenende wird die Abwicklung von Auslandsgeschäften näher beleuchtet. Schwerpunkte sind der Auslandszahlungsverkehr, Zahlungsrisiken, Trade Control sowie die Rolle der Blockchain im Außenhandel. Am dritten Wochenende steht die Außenhandelsfinanzierung im Mittelpunkt. Kurzfristige Finanzierungsmöglichkeiten, langfristige Exportfinanzierung, Exportfactoring, Forfaitierung sowie Exportversicherungen werden im Detail betrachtet.Die Dozenten des Zertifikatskurses sind Prof. Dr. Kehr und Marco Pitz.Herr Prof. Dr. Kehr ist seit 2013 Vizepräsident für Forschung und Transfer sowie Internationales an der Hochschule Worms. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Johannes-Gutenberg-Universität absolvierte er verschiedene Stationen im Bankensektor. Er promovierte an der Universität Hohenheim. Seit 2007 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre und Außenwirtschaftsberatung mit den Schwerpunkten Makroökonomik, Internationalisierung und Risikomanagement. Seine Forschungsschwerpunkte sind Unternehmens- und Strategieentwicklung, Risikomanagement, Internationales Management, Finanzmärkte, Zahlungsverkehr sowie Trend- und Strukturpolitikforschung.Nach kurzen Stationen bei der DZ Bank AG in Frankfurt am Main und Singapur war Marco Pitz die meiste Zeit seines Berufslebens im Firmenkunden- und Auslandsgeschäft der Volksbank Mittelhessen eG in Gießen tätig. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit hat Herr Pitz bereits zahlreiche Unternehmen unterschiedlicher Größe bei ihren internationalen Handelsgeschäften sowie bei der Erschließung von Auslandsmärkten begleitet. Schwerpunkte der Beratungstätigkeit von Herrn Pitz sind die Berücksichtigung von länderspezifischen Besonderheiten sowie geopolitischen Entwicklungen, ein durchgängiges Risikomanagement sowie die sichere Abwicklung von Auslandszahlungen, Dokumentenakkreditiven, Dokumenteninkassi, Auslandsgarantien, Devisengeschäften sowie Handels- und Exportfinanzierungen.Weitere Informationen unter: https://www.hs-worms.de/weiterbildung/zertifikat-aussenhandel/