Nachhaltigkeit bei Geschäftsreisen als zentrales Thema des zweiten Business Travel Day

Die beiden Organisatoren des Events, Prof. Dr. Tobias Ehlen und Prof. Dr. Andreas Wilbers, blicken auf einen erfolgreichen zweiten Business Travel Day zurück. Mit rund 100 Teilnehmenden fanden sich neben Studierenden auch zahlreiche Travel Manager im A-Gebäude ein, um den Vorträgen der Speakerinnen und Speaker zu folgen. Neben Vertreterinnen und Vertretern der diesjährigen Partnerunternehmen Lufthansa City Center, ATG Travel Germany, BCD Travel, DER BUSINESS Travel und Enterprise Mobility freuten sich die Veranstalter ebenso, erneut den VDR - Verband Deutsches Reisemanagement e.V. in Worms begrüßen zu dürfen.Inhaltlich orientierten sich die Vorträge am übergreifenden Klimaschutzprinzip: Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren. Wie dies gelingen kann, wurde aus unterschiedlichen Perspektiven der Geschäftsreisebranche beleuchtet. Neben der Unternehmenssicht wurden ebenso die Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Geschäftsreisebüros beleuchtet. Auch der Blick auf die Eventbranche sowie Hotellerie kam nicht zu kurz.Eine weitere wichtige Säule des Business Travel Days ist neben der Vermittlung von Fachwissen und Best Practices auch das Netzwerken. Nicht nur die anwesenden Travel Manager und Unternehmensvertreterinnen und -vertreter nahmen diese Gelegenheit gerne wahr. Auch den Studierenden bot sich die Möglichkeit, sich bei den vortragenden Unternehmen über das Berufsbild des Travel Managers sowie Einstiegschancen und Berufsaussichten umfassend zu informieren.In seinen einleitenden Worten hob Prof. Dr. Rück die Bedeutung Deutschlands im Geschäftsreisemarkt hervor. Durch den Tag führte wie im Vorjahr fvw TravelTalk-Redakteur Oliver Graue, der ebenfalls über die Veranstaltung berichtete