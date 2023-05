Mentoring-Programm der Hochschule Worms geht in die zweite Runde

Am 18. April fand die Auftaktveranstaltung zum zweiten Mentoring-Durchgang an der Hochschule Worms statt.



Es war ein wunderbarer Start in das neue Mentoring-Jahr mit 23 Tandems, die den zweiten Jahrgang bilden. Am 18. April trafen sich 32 Mentorinnen, Mentoren und Mentees, um die jeweiligen Tandempartner und -partnerinnen kennenzulernen und sich mit der ganzen Gruppe zu vernetzen.



Das Mentoring-Programm an der Hochschule Worms



Unter der Leitung von Nina Macher (Alumni und Transfer), Hanna Schwager (Career Center), Ute Pröllochs (Alumni und Transfer) und Katja Meier (Alumni) wird mit dem Mentoring-Programm an der Hochschule Worms seit 2022 ein Herzensprojekt umgesetzt.



Das Programm wird ganz persönlich und individuell gestaltet. Durch zahlreiche Gespräche werden Alumni der Hochschule ausgewählt und mit Studierenden, die kurz vor dem Studiumsabschluss stehen,zusammengeführt, immer mit dem Ziel ein bestmögliches Match zu erreichen!



Die Mentorinnen und Mentoren begleiten die Mentees bei allen Themen rund um Studium, Berufseinstieg und Karriereplanung ein Jahr lang und unterstützen die Tandempartner ganz individuell nach Bedarf. Es ist eine Win-Win-Situation, in der beide Seiten voneinander profitieren.



Zweite Runde knüpft an den Erfolg des ersten Durchgangs an





Bei der Veranstaltung waren neben den vier Kolleginnen aus der Programmleitung auch Prof. Dr. Henning Kehr, Vizepräsident der Hochschule Worms, und Prof. Dr. Tobias Grosche, Vorsitzender des Alumni-Club Worms e.V., anwesend und begrüßten die Gäste. Diese nahmen zum Teil eine weite Anreise in Kauf, zum Beispiel aus Hamburg, um an ihre ehemalige Hochschule zurückzukehren.



Bereits der erste Durchgang war ein voller Erfolg und der zweite verspricht ähnliches. Wie wünschen allen Tandems erfolgreiche Gespräche und freuen uns auf ein Wiedersehen beim Sommertreffen!