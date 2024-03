Internationale Vielfalt am Campus: Hochschule Worms heißt 50 Austauschstudierende zum Sommersemester 2024 willkommen

An der Hochschule Worms wird es wieder bunt. Die Hochschule begrüßt mit großer Freude mehr als 50 Austauschstudierende aus 16 Ländern zum Sommersemester 2024. Die Entscheidung, ein oder zwei Semester in Worms zu studieren, macht die Attraktivität der Hochschule und ihre intensive internationale Ausrichtung sichtbar.



Joachim Mayer, Leiter des International Centers an der Hochschule Worms, unterstreicht die Bedeutung der Kooperationen mit den zahlreichen Partnerhochschulen und betont die regelmäßigen Informationsveranstaltungen, die in enger Zusammenarbeit mit den Partnern organisiert werden. Diese Maßnahmen ermöglichen es den Studierenden, die einzigartige Chance eines Auslandssemesters optimal zu nutzen.



Gut begleitet durch das Studium



Die hohe Anzahl von Austauschstudierenden erfordert eine sorgfältige Betreuung vor Ort. Im International Center der Hochschule Worms kümmern sich Selina Rosenblüh, Stefanie Ablaß und Derk Kanzelmeyer darum, dass der Einstieg in das Alltagsleben in Deutschland reibungslos verläuft. Geplante Orientierungswochen bieten den Studierenden ein abwechslungsreiches Programm. Zudem werden sie vom „Welcome Team“ unterstützt, bestehend aus Regelstudierenden, die den Neuankömmlingen bei den ersten Schritten in Worms helfen.



Besonders wichtig ist das Angebot der Kurse „Deutsch als Fremdsprache“, für das Kristin Pusch und Annika Kosior im International Center verantwortlich sind. Diese Kurse ermöglichen den Studierenden vertiefte Sprachkenntnisse. Durch interkulturelle Seminare wie „Interkuturelles Mangement“ werden die Austauschstudierenden zusätzlich sensibilisiert und können ihre interkuturellen Kompetenzen ausbauen.



Zuerst der Campus – dann Berlin



Die Orientierungswochen begannen mit einem herzlichen Empfang in der Mensa, bei dem Prof. Dr. Hans Rück, Vizepräsident der Hochschule Worms, die Studierenden willkommen hieß. Im Anschluss wurden die Studentinnen und Studenten zu Campus-Touren in kleinen Gruppen eingeladen. Ein weiteres Highlight des Programms ist die Berlin-Exkursion. Während des viertägigen Aufenthaltes in der Bundeshauptstadt erhalten die Studierenden Einblicke in die landeskundliche und geschichtliche Bedeutung der ehemals geteilten Stadt.



Die Hochschule Worms freut sich über die Vielfalt und das Engagement der internationalen Studierenden und ist stolz darauf, umfassende Unterstützung und ein abwechslungsreiches Programm für sie bereitzustellen.

