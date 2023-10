Hochschulkontaktmesse "Karriere" präsentierte große Vielfalt

Am 19. und 20. Oktober veranstaltete das Career Center der Hochschule Worms die diesjährige Karrieremesse. 43 Unternehmen präsentierten sich auf dem Campus der Hochschule am 19. Oktober in Präsenz, der zweite Tag diente virtuellen Gesprächen und Onlinepräsentationen. Die erste Messe mit einem erweiterten Angebot um einen Onlinetag konnte erneut richtig gut punkten. Die Beteiligung war so groß wie nie, die Nachfrage enorm und viele gute Gespräche zeigten, der Aufwand hat sich gelohnt. Mehr Aussteller als in den Jahren davor deckten durch die Branchenvielfalt ein breites Angebot ab, so dass den Studierenden aller drei Fachbereiche ein umfangreiches Angebot gemacht werden konnte. „Der direkte Kontakt und der persönliche Austausch an den Messeständen ist für alle Beteiligte nach wie vor die ideale Form, um Kontakt aufzunehmen“ sagt Hanna Schwager, Leiterin des Career Centers. „Aber mit der Erweiterung um einen Onlinetag haben wir auf alle Bedürfnisse reagiert und die Kontaktmöglichkeiten noch einmal ausgeweitet,“ erklärt sie.



Angebote für Studierende, angehende Absolvierende sowie Schülerinnen und Schüler



Nach der offiziellen Eröffnung der Hochschulkontaktmesse durch Professor Jens Hermsdorf, Präsident der Hochschule Worms, nutzten viele Studierende die Chance, die Unternehmen persönlich kennenzulernen. Dabei stand vor allem der Austausch zu den Themen Praktika, Werkstudium oder Berufseinstieg nach dem Studium im Vordergrund, aber auch die Erweiterung des eigenen Netzwerks durch erste Unternehmenskontakte spielte eine wichtige Rolle. Ebenfalls besuchten interessierte Schülerinnen und Schüler die Messe, um auf Praxispartner für das Duale Studium zu treffen. Ergänzende Möglichkeiten bot das Rahmenprogramm, welches in diesem Jahr neben einzelnen Unternehmenspräsentationen durch einen Bewerbungsunterlagen-Check und ein Bewerbungsfotoshooting ergänzt wurde.



Digitale Unterstützung durch talentefinder®



Für die digitale Begleitung des Präsenztages und die Durchführung des Onlinetages kam erneut die webbasierte Plattform talentefinder® zum Einsatz. Das dort angelegte Event diente im Rahmen des Präsenztages als Begegnungs- und Informationsplattform im Vorfeld des Messetages; der Onlinetag wurde komplett über talentefinder® abgewickelt. Interessenten konnten sich online über die teilnehmenden Unternehmen sowie deren offene Stellenangebote informieren und auch den Standplan sowie das Programm einsehen. Außerdem war es wieder möglich, Matches mit den Unternehmen zu generieren und bei Interesse ein persönliches Gespräch für einen der beiden Messetage zu vereinbaren. Die Unternehmen können sich so auf die Messebesuchenden vorbereiten und die Talente können ihren Messebesuch gezielter gestalten. So wurden über talentefinder® knapp 490 Matches generiert, 1200 Nachrichten verschickt und 60 Meetings vereinbart.



Wertvolle Zusammenarbeit mit den Unternehmen



„Es hat mich gefreut, sowohl bekannte Gesichter von Unternehmen, die bereits mehrmals an der Messe teilgenommen haben, als auch neue Unternehmen auf dem Campus begrüßen zu können“, fasst Hanna Schwager zusammen. Das Career Center der Hochschule bedankt sich bei allen ausstellenden Unternehmen für ihre Teilnahme und die gute Zusammenarbeit während der Vorbereitungen.