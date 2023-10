Hochschule Worms und Vietnam Aviation Academy veranstalten zweite Internationale Konferenz zur Zukunft der Luftfahrt

Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen arbeitet seit mehreren Jahren eng mit der Vietnam Aviation Academy (VAA) zusammen, die sich auf die luftfahrtbezogene Ausbildung konzentriert und dem vietnamesischen Verkehrsministerium zugeordnet ist. Gemeinsam wurde nun die „2nd International Conference on Aviation Future: Challenges and Solutions (AFCS)“ vom 11. bis 13. Oktober in Ho-Chi-Minh-Stadt organisiert. Dabei leiteten Prof. Dr. Frank Fichert und Prof. Dr. Richard Klophaus sowie Dr. Nguyen Thi Hai Hang, Präsidentin der Vietnam Aviation Academy (VAA), diese wissenschaftliche Tagung mit mehreren hundert Teilnehmern aus Wirtschaft und Hochschulen.



Am Aviation Industrial Forum rund um die Tagung beteiligten sich namhafte Unternehmen, unter anderem der Flugzeughersteller Airbus und der französische Flughafenbetreiber Groupe ADP. Bei der feierlichen Eröffnung waren das US-Konsulat sowie die Auslandsvertretungen Chinas, Australiens, Saudi-Arabiens und zahlreicher weiterer Länder zugegen. In seiner Keynote zu den künftigen Herausforderungen der Flugsicherung thematisierte Prof. Dr. Fichert die Potenziale größerer Luftraumblöcke. Neben ihm und Prof. Dr. Klophaus trugen auch Prof. Dr. Tobias Grosche sowie Prof. Dr. Christoph Klingenberg mit wissenschaftlichen Beiträgen sowie als Session Chairs zum Konferenzprogramm bei, das insgesamt rund fünfzig Präsentationen von Luftverkehrsforschern aus Asien, Europa und Australien umfasste.



Die Konferenz bot auch die Gelegenheit, bestehende Partnerschaften zwischen dem Fachbereich und anderen führenden Universitäten in den Bereichen Luftfahrt und Touristik zu vertiefen, etwa in Kooperationsgesprächen mit Prof. Dr. Achim Czerny, Professor an der Hong Kong Polytechnic University.



Die Delegation aus Worms war nicht nur von der Professionalität der vietnamesischen Seite bei der Vorbereitung und Durchführung der AFCS-Konferenz in Ho-Chi-Minh-Stadt sondern auch von der Gastfreundschaft vor Ort begeistert. Zum Erfolg der AFCS-Konferenz hat seitens des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen Frau Thi Thuy An Vo entscheidend beigetragen, die neben ihrer Arbeit am EU-Projekt „Advance Capacity and Demand for European Network Performance Optimization (CADENZA)“ als Doktorandin an der Vreij Universiteit Amsterdam und der Hochschule Worms die Zeit findet, Brückenbauerin bei dieser Deutsch-Vietnamesischen Forschungskooperation zu sein.