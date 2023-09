Hochschule Worms schließt Kooperationsvertrag mit ilum:e informatik AG

Aus einer langjährigen Beziehung entsteht nun eine feste Kooperation zwischen dem Fachbereich Informatik der Hochschule Worms und der ilum:e informatik AG, IT-Beratungshaus mit den Schwerpunkten CRM, Smart Automation und Custom Development mit Sitz in Mainz.



Optimistisch blicken alle Beteiligten in die nahe Zukunft, um den beiderseitigen Wissenstransfer sowie insbesondere den Nachwuchs zu fördern. Das Unternehmen und die Hochschule pflegen seit langem gute Kontakte, ein Teil der Firmengründer und der heutigen Vorstände sind Alumni der Hochschule Worms. Die guten Erfahrungen auch mit Praktikanten und Absolventen der Hochschule belegen eindrucksvoll das Potential sowie auch die Vorteile der gewachsenen Partnerschaft, im Rahmen derer nun auch gemeinsam neue Wege eingeschlagen werden sollen. Als wachsendes Unternehmen ist es wichtig, frühzeitig Kontakte zu Studierenden zu knüpfen. Für die Nachwuchskräfte ist das Paket aus innovativen Studiengängen mit zukunftsorientierten Unternehmen eine hervorragende Chance die eigene Karriere in der IT zu starten und damit auch nachhaltig die Region zu stärken.



Gemeinsam in die Zukunft



„Unsere Informatik-Studiengänge sind aufgrund der individuellen Betreuung und attraktiven Themen sehr gefragt. Durch die Kooperation mit der ilum:e informatik AG können wir die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis noch weiter vertiefen. Dies wirkt enorm motivierend für die Studierenden und erleichtert den Übergang in die Berufstätigkeit“, freut sich Normen Haas, Geschäftsführer des Fachbereichs Informatik. „Die Vernetzung mit der Hochschule ist für uns ein wichtiger Faktor, um nachhaltig Nachwuchs in der Wissenschaft, aber auch in der Anwendung zu gewinnen. Die modernen Studiengänge der Hochschule Worms sind dabei ein neuer Baustein, der den jungen Menschen attraktive Ausbildungsmöglichkeiten eröffnet“, so der Vorstand der ilum:e informatik AG.



Beide Vertragspartner streben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an und freuen sich über diese vielversprechenden Möglichkeiten. Die Sicherung des Nachwuchses und die Entwicklung von Fachkräften, insbesondere im IT-Bereich, ist ein großes Anliegen. Hier leistet die Kooperation einen wichtigen Beitrag.



Über die ilum:e informatik AG: Die ilum:e informatik AG ist ein IT-Beratungshaus mit den Schwerpunkten CRM, Smart Automation und Custom Development. Das Unternehmen mit Sitz in Mainz ist seit dem Jahr 2000 erfolgreich am IT-Markt tätig und beschäftigt heute rund 135 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind spezialisiert auf CRM-Systeme, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Cloud-Lösungen.