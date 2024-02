Green-up your College e. V., ein Verein dem man folgen sollte.

Im akademischen Jahr 2023/24 hat der Studierendenverein Green-up Your College der Hochschule Worms mit einem vielfältigen Programm zur Förderung von Nachhaltigkeit und Gemeinschaft auf dem Campus beigetragen. Eine bemerkenswerte Aktion war das gemeinsame Pflanzen von bis zu 500 Bäumen, organisiert in Zusammenarbeit mit einer Försterin. Auch beim Stadtradeln setzte sich Green Up ein, um Kilometer für die Hochschule Worms und das Klima zu sammeln. Zusätzlich wurden in Kooperation mit der Hochschulbibliothek Paletten bemalt, um Pflanzen in der Bibliothek aufzuhängen und einen grünen Raum zu schaffen.Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit Pastoralreferent Andreas Baaden von der katholischen Hochschulgemeinde (KHG), ein kleiner Garten am KHG-Gebäude angelegt, der nicht nur grüner wurde, sondern auch Kräuter für Cocktails bot. Beim Hochschulinformationstag (HIT) präsentierte sich Green-up Your College mit einem eigenen Stand und einem Glücksrad. Eine besondere Initiative war auch der Abstimmungsaschenbecher, der regelmäßig neue Fragen zur Reduzierung von Zigarettenstummeln auf dem Campus bereitstellte.Die Kooperation mit der KHG ermöglichte außerdem Veranstaltungen wie das Weinparkpicknick im Sommersemester und den Weinabend im Wintersemester, die die Gemeinschaft stärkten. Weitere Aktivitäten umfassten eine Kleidertauschparty mit Spende an die Caritas, die Spende überschüssiger Studentennahrung an die Tafel in Worms, ein Bücherregal für den kostenlosen Austausch gebrauchter Bücher und die Aktion "Karten gegen Einsamkeit", bei der Karten bemalt und an ein Seniorenheim weitergegeben wurden.Schließlich beteiligte sich Green-up Your College auch an traditionellen Veranstaltungen wie dem Weihnachtsliedersingen des Hochschulchors, bei dem vegane Waffeln verkauft wurden, und "Weihnachten im Schuhkarton", wo Geschenke an Kinder in der Schülerarche überreicht wurden. Der Studierendenverein setzt sich weiterhin aktiv für eine nachhaltige und lebendige Campusgemeinschaft ein und freut sich auf weitere spannende Projekte im kommenden Jahr.Neugierig geworden und Lust bekommen? Der Verein freut sich immer über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter und die Studierenden können aktiv bei der Nachhaltigkeitsentwicklung der Hochschule Worms mitwirken! Mach mit!Kontakt und weitere Informationen unter: greenupyourcollege@hs-worms.de