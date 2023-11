FocusFrauen goes SAP

Vier SAP-Mitarbeiterinnen beim exklusiven Get-together mit Studentinnen der Hochschule Worms

Die Initiative FocusFrauen Wirtschaftskarriere, die im Gleichstellungsbüro der Hochschule Worms angesiedelt ist, bot Studentinnen aller Fachrichtungen und angestrebten Abschlüsse die einmalige Gelegenheit, in exklusiver und intimer Atmosphäre von den Erfahrungen und der Expertise mehrerer SAP-Mitarbeiterinnen zu profitieren.



Bei einem anregenden Get-together nutzten 19 Studentinnen der Hochschule Worms die Gelegenheit, drei erfolgreiche SAP-Mitarbeiterinnen in unterschiedlichen Karriere- und Lebensphasen kennen zu lernen. Der Abend startete mit einer kurzen Vorstellungsrunde, bei der auch die Organisatorin auf SAP-Seite, Anja Wölfel, Campus Strategy and Engagement Lead, ihre Expertise, insbesondere bei Fragen zu HR und Bewerbungsprozessen, anbot. Danach teilten sich die Teilnehmerinnen in drei Kleingruppen auf, in denen sie jeweils zehn Minuten lang individuelle Fragen an die SAP-Mitarbeiterinnen stellen konnten. Im Anschluss fand eine gemeinsame Diskussionsrunde statt. Eine lockere Abschlussrunde, in der bei Fingerfood und Getränken Erfahrungen ausgetauscht wurden, rundete den Abend ab. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Themen wie Qualifizierung, berufliche Weiterentwicklung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Außerdem wurden Einstiegsmöglichkeiten und Bewerbungsverfahren bei SAP vorgestellt.



Die SAP-Mitarbeiterinnen



Lena Padeken, die seit über zwei Jahren als Technical Writer & Developer bei SAP arbeitet, brachte eine aktuelle Perspektive zum Übergang vom Studium in den Beruf mit und konnte den Studentinnen so wertvolle Tipps für den bevorstehenden Berufseinstieg geben.



Die Diplom-Mathematikerin Anna Seitz hat Personalverantwortung für drei Software-Entwicklungsteams und ist Mutter von drei Kindern. Sie konnte daher die Fragen der Studentinnen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr gut beantworten.



Die SAP-erfahrenste Torga Neidhardt ist bereits seit über 20 Jahren bei SAP und hat damals als Quereinsteigerin begonnen. Durch ihren Weg von der Beratung und Entwicklung bis hin zum Personalmanagement war Torga eine gute Ansprechpartnerin für Fragen rund um die persönliche und berufliche Weiterentwicklung.



Wir bedanken uns bei den Studentinnen für ihre rege Teilnahme und bei den SAP-Mitarbeiterinnen für ihre Zeit und Expertise und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte mit SAP.