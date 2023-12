FocusFrauen goes GründungsWerkstatt - Gründungsgeschichte: Vom Doktor zum Müsli

Am vorletzten GründungsDienstag des Wintersemesters 2023/24 am 05.12.2023 wurde in Kooperation zwischen der GründungsWerkstatt und den FocusFrauen eine Start-up Story angeboten. Dr. Michelle Luckas stellte sich und ihr Food Start-up peas of joy einem sehr interessierten Publikum vor.Michelle Luckas ist 26 Jahre alt und Gründerin des Food-Start-ups. Nach ihrem Abitur am Eleonoren-Gymnasium in Worms studierte sie Mathematik und promovierte anschließend. Als sie Anfang 2020 ihre Ernährung auf eine überwiegend pflanzliche Kost umstellte, fiel es ihr im Alltag oft schwer, ihren täglichen Proteinbedarf weiterhin zu decken. Angetrieben von diesem Problem und ihrer Leidenschaft fürs Kochen und Backen gründete Michelle parallel zu ihrer Promotion die. Ihre ersten Produkte, die seit November 2022 online sowie in ausgewählten regionalen Geschäften und Supermärkten erhältlich sind, sind Bio-Knuspermüslis aus roten Linsen.Mit leidenschaftlicher Begeisterung erzählte Michelle an diesem Abend von den aufregenden Anfängen ihres Unternehmens, den ersten Produkttests und den Herausforderungen der Gründungsphase. Als junge Gründerin wurde sie von manchen Geschäftspartnerinnen und -partnern oder Investorinnen und Investoren nicht immer gleich so ernst genommen. Ihre Erzählungen machen deutlich, wie sehr sie nicht nur für mathematische und analytische Themen, sondern auch für das Gründen und ihre Produkte brennt. Von ihrem Auftritt bei, bei dem sie gleich zwei Investorinnen und Investoren überzeugen konnte und der vor wenigen Wochen ausgestrahlt wurde, berichtete sie ausführlich und bot einen Einblick hinter die Kulissen und erzählte, warum sie sich letztendlich gegen das Geld und die Zusammenarbeit und damit gleichzeitig für sich und ihre Wünsche entschied.In Bezug auf ihre eigene Gründungsgeschichte teilte sie ihre drei wertvollsten Lektionen mit: Der Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern ist immens wichtig. Man darf sich selbst als Person nicht vernachlässigen und einfach den ersten Schritt wagen und mit der Umsetzung der Idee beginnen.Das Interesse war außerordentlich groß und zahlreiche Fragen zu ihren Produkten, dem Gründungsprozess und den gesammelten Erfahrungen beikamen aus dem Publikum.Eine gute Möglichkeit, sich an das Gründen heranzutasten und es einfach mal auszuprobieren, ist das neu eingeworbene Förderprogramm „EXIST-Women“ an der Hochschule Worms. Für alle gründungsinteressierten Studentinnen, Absolventinnen und Mitarbeiterinnen. EXIST-Women unterstützt in der Phase vor der Unternehmensgründung, insbesondere bei der Entwicklung der Unternehmerinnenpersönlichkeit und der Weiterentwicklung der Gründungsidee – vom Coaching über Mentoring bis hin zur finanziellen Unterstützung.Weitere Informationen zum Programm und dem Bewerbungsprozess: https://www.hs-worms.de/exist-women/ Ansprechpartner: FocusFrauen ( focusfrauen@hs-worms.de ) oder GründungsWerkstatt ( gruendung@hs-worms.de