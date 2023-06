Female Founders Night – Drei spannende Gründerinnen an einem Abend

Beim GründungsDienstag der Initiative „FocusFrauen goes GründungsWerkstatt“ am 23.05.2023 an der Hochschule Worms standen gleich vier Frauen auf der Bühne: drei Gründerinnen und eine Moderatorin. Die Referentinnen berichteten den knapp 40 Zuhörerinnen und Zuhörern, spannend von ihren Erfahrungen, Hindernissen und Erfolgen. Professorin Carina Leue-Bensch führte durch den Abend. Die drei Startup-Geschichten waren sehr unterschiedlich, aber alle gleichermaßen interessant: vom finanzorientierten über das soziale bis hin zum nachhaltigen Unternehmen. Was die drei Startups verbindet, sind nicht nur die disziplinierten, kreativen und leidenschaftlichen Gründerinnen. Auch die Unterstützung und Förderung von Mädchen, Frauen und marginalisierten Gruppen steht im Fokus der drei Startups.Professorin Leue-Bensch eröffnete die Veranstaltung mit einer interessanten, aber ernüchternden Statistik über das Geschlechterverhältnis bei Unternehmensgründungen. Nach den Vorträgen der drei Gründerinnen rundete sie die "Female Founders Night" mit einer spannenden Fragerunde ab.Chelina Höning ist Gründerin und Masterstudentin an der Hochschule Worms. Nach zwei Startup-Gründungen hat sie 2021 mit Female Entrepreneurs ihr Herzensprojekt gefunden. Mit diesem Startup ist sie offizielle Partnerin des Technologieparks Heidelberg, wo sie auch viel mit KI arbeitet. In ihrem Vortrag machte Chelina deutlich, wie wichtig es ist, nie aufzugeben und für das Thema des Startups zu brennen.Rukayyat Kolawole ist Gründerin und CEO von PaceUP Invest, einem Fintech-Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen und unterrepräsentierte Gruppen in der Gesellschaft durch finanzielle Bildung zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, unabhängig von ihrem Einkommen ein Vermögen aufzubauen. Rukayyat machte auch deutlich, wie wichtig es ist, ein Netzwerk aufzubauen, um ein langfristig erfolgreiches Startup zu gründen und die richtigen Partnerinnen und Partner dafür zu finden.Suhaidatu Dramani ist Gründerin des sozialen Projekts The Good Tree Ghana, das die Vernetzung und Bildung von Mädchen in benachteiligten Stadtteilen in Ghana unterstützt. Neben ihrem Startup unterstützt sie weitere gemeinnützige Organisationen und arbeitet und studiert an der Hochschule Worms. Suhaidatu zeigte mit ihrem Vortrag und ihren Projekten, dass Startups nicht unbedingt viel Profit machen müssen, um erfolgreich zu sein, wenn sie einen gemeinnützigen Zweck erfüllen.Mehr Infos zu den Gründerinnen und den Startups unter folgenden Webseiten:Mit dieser Initiative des Gleichstellungsbüros und der GründungsWerkstatt der Hochschule Worms sollen mehr Frauen an das Thema Existenzgründung herangeführt werden.„Wir wollen unsere Studentinnen und Mitarbeiterinnen inspirieren, motivieren und Lust auf Unternehmertum machen“, sagt Professor Michael Graef, der akademische Leiter der Gründungsförderung an der Hochschule. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Professorin Keiko Kirihara und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Fachbereiche werden immer wieder neue und spannende Formate und Veranstaltungen entwickelt, um (potenzielle) Gründerinnen zu erreichen.Auch im nächsten Semester sind wieder spannende Veranstaltungen von „FocusFrauen goes GründungsWerkstatt" geplant. Weitere Informationen zu den genannten Themen sowie zu kommenden und geplanten Veranstaltungen finden Sie auf den folgenden Webseiten:FocusFrauen: www.hs-worms.de/focusfrauen GründungsWerkstatt: www.hs-worms.de/gruenden