Fachtagung an der Hochschule Worms - GI Sicherheit vom 9. bis 11. April

Alle zwei Jahre wird die GI-Sicherheitstagung veranstaltet. In diesem Jahr wird das bedeutende Forum für Experten und Fachleute aus dem Bereich der Informationssicherheit vom 9. bis 11. April an der Hochschule Worms stattfinden. Die Veranstaltung verspricht ein hochkarätiges Programm mit spannenden Diskussionen, Präsentationen und Posterpräsentationen zu aktuellen Themen der Cybersicherheit.Die "SICHERHEIT" ist die regelmäßig stattfindende Fachtagung des Fachbereichs "Sicherheit - Schutz und Zuverlässigkeit" der Gesellschaft für Informatik e.V. und ist eine ausgezeichnete Plattform für den Austausch von Wissen und Ideen zwischen Fachleuten, Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern im Bereich der Informationssicherheit. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, sich über die neuesten Trends, Technologien und Best Practices zu informieren sowie wichtige Kontakte zu knüpfen.In diesem Jahr richtet das Zentrum für Technologie und Transfer der Hochschule Worms unter der Leitung von Prof. Dr. Steffen Wendzel die Tagung aus. Ein vielfältiges und attraktives Programm, eröffnet durch ein Grußwort des Staatssekretärs Dr. Denis Alt bietet an drei Tagen Austausch, Diskussion und Information.Wissenschaftliche Beiträge, Practitioners Tracks und ein Promovierendenforum bieten angehenden Forscherinnen und Forschern sowie Doktorandinnen und Doktoranden eine ideale Gelegenheit, ihre Forschungs- und Dissertationsvorhaben zu diskutieren. Wissensaustausch und Vernetzung stehen ganz klar im Fokus der Veranstaltung, die allen Interessierten offensteht.Anmeldung unter: https://sicherheit2024.ztt.hs-worms.de/anreise