Fachbereichstag Informatik (FBTI) zeichnet deutschlandweit Preisträger für herausragende Abschlussarbeiten aus

Prof. Dr. Thomas Barton von der Hochschule Worms eröffnete als 1. Vorsitzender die Jahrestagung des FBTI, die vom 8. bis 10. Oktober in Leipzig stattfand. Dabei betonte Prof. Barton, dass das 21. Jahrhundert wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch stark von der Informatik geprägt sein wird und überall von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz die Rede ist. Wichtige Themen der Jahrestagung waren u. a. die Vorstellung neuer Studiengänge an der Schnittstelle von Informatik und Design, die Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik (GI) zum Curriculum für Bachelor-Studiengänge der Medieninformatik, das Thema Cybersicherheit und ihre Innovationen sowie die Forschungsförderung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Zum Thema Forschungsförderung an HAW wurde ein eigener Workshop in Kooperation mit der DFG und dem Beirat GIBH der Gesellschaft für Informatik (GI) durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die Verbesserung der Forschungsmöglichkeiten an HAW und der Promotionsmöglichkeiten für Absolventen, insbesondere an unseren eigenen Hochschulen.



Ein Höhepunkt der Jahrestagung war die feierliche Verleihung der Informatikpreise 2023. In diesem Jahr wurden zwei Masterarbeiten und eine Dissertation mit jeweils 1000 € prämiert. Nach der Begrüßung durch Prof. Barton wurde die Masterarbeit von Fabian Maier von der FH Erfurt ausgezeichnet, die sich mit dem automatisierten und schnellen Ausrollen neuer Softwareversionen während der Softwareentwicklung beschäftigt. Die Masterarbeit von Lea Schmitz, die an der Westfälischen Hochschule im Kontext flexibler Fertigungssysteme entstanden ist wurde ebenso ausgezeichnet. Dr. Lázaro Janier González Soler von der Hochschule Darmstadt wurde für seine Dissertation geehrt, die zur Verbesserung der Sicherheit und des Datenschutzes in biometrischen Systemen beiträgt. Nach dem Festakt traf man sich bei einer informativen Posterpräsentation und beschloss die Feierstunde mit einem Umtrunk.



Der Fachbereichstag Informatik (FBTI) ist die Interessenvertretung von über 60 Informatik-Fakultäten und Informatik-Fachbereichen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und repräsentiert Studiengänge der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik etc. mit über 100.000 Studierenden. Seit September 2022 ist Prof. Barton 1. Vorsitzender des Fachbereichstags Informatik.