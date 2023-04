Erster Aviation Day an der Hochschule Worms stieß auf großes Interesse

Am 30. März veranstaltete das Competence Center Aviation Management im Fachbereich Tourismus/Verkehrswesen den ersten CCAM Aviation Day.



Etwa 100 Unternehmensvertreterinnen und Branchenexperten sind der Einladung der organisierenden Professoren Benz, Hemmer, Klingenberg und Viehmann gefolgt und haben den Tag genutzt, sich zum Thema "Shaping resilient and flexible value chains in aviation" auszutauschen.



Eingeleitet von Präsident Prof. Dr. Hermsdorf wurden post-corona Trends und Entwicklungen in der Luftfahrt intensiv diskutiert. Das veränderte Buchungsverhalten der Reisenden war Thema das vormittags und die erforderlichen Maßnahmen im Revenue Management wurden durchaus kontrovers eingeschätzt. Die anstehenden Herausforderungen für ein störungsfreies Reisen wurden am Nachmittag mit Vertretern der Flughäfen sowie der Flugsicherung thematisiert.



Welche Chancen für mehr Resilienz bieten kollaborative Entscheidungsprozesse? Welchen Mehrwert bietet Künstliche Intelligenz bei der Personalplanung? Vorträge der renommierten Industrieexpertinnen und -experten, Panel-Diskussionen und das Networking mit Studierenden des Fachbereichs boten eine von den Teilnehmenden sehr geschätzte Gelegenheit, sich zu den aktuellen Herausforderungen des Sommers 2023 zu informieren.



Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Zusammenfassung und Verknüpfung mit den Lehrangeboten des Fachbereichs durch den Dekan Prof. Dr. Rück.