Erfolgsgeschichte eines Alumnus

Vor zwei Jahren hat Minh Son Truong seinen Master im Studiengang "Mobile Computing" des Fachbereichs Informatik an der Hochschule Worms erfolgreich abgeschlossen. Seine herausragende Masterarbeit im Bereich Augmented Reality wurde mit dem Sonderpreis des "Ubisoft GameTogether 2022" ausgezeichnet. Ubisoft gehört zu den weltgrößten Spieleherstellern.



Während seiner Studienzeit war Minh Son Truong eine unverzichtbare Säule der Forschungsgruppe UX-Vis der Hochschule Worms und trug maßgeblich zum Erfolg zahlreicher Projekte bei, darunter "schaz", "LutherAR", "Worms erleben" und die "Storytelling-App SchUM". Mittlerweile arbeitet er bei Audi in Ingolstadt und ist dort verantwortlich für "E-Training, Medienentwicklung | XR / AR / VR / Unity3D".



Vor Kurzem kehrte Minh Son Truong an die Hochschule zurück und präsentierte faszinierende Einblicke in seine Arbeit im Bereich Virtual Reality bei Audi. Die Veranstaltung, die von der Forschungsgruppe User Experience und Visualisierung (UX-Vis) organisiert wurde, war ein voller Erfolg. Die Präsentation, als integraler Bestandteil der Lehrveranstaltungen "XR: Virtuelle und erweiterte Realität" und "Visual Computing", stieß auf hohes Interesse und große Begeisterung.



Beispiele zum Mitmachen



Minh Son Truong zeigte anhand unterhaltsamer Beispiele aus Computerspielen und seiner VR-Schulungsumgebung für Audi, wie man Nutzer durch Tutorials an eine Software heranführt, ohne dass sie dies als belehrend empfinden. Seine Vorgehensweise basiert auf vier Hauptprinzipien: "Teach the user", "Comfort the user", "Excite the user" und vor allem "Respect the user".



Die Gäste wurden auch interaktiv in die Demonstrationen einbezogen. Einer der Teilnehmer spielte ein Computerspiel, während ein anderer den von Minh Son Truong entwickelten Prototypen der Audi-Schulungssoftware in Virtual Reality testete.



„Wir sind stolz auf Minh Son Truongs beeindruckende Leistungen und freuen uns darauf, auch in Zukunft von seinen spannenden Projekten und Erkenntnissen zu profitieren. Es ist schön auch nach dem Studium den Kontakt zu halten und zu sehen, welch erfolgreiche Entwicklungen die Karrierewege unserer Absolventinnen und Absolventen nehmen,“ freut sich Professor Wiebel, der maßgeblich für das Thema Visual Computing verantwortlich ist.

