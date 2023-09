Erfolgreicher Start ins Wintersemester 2023/24

Herzlich willkommen auf unserem Campus!

Mit großer Freude hat die Hochschule Worms am 28. September ihre rund 550 Erstsemester begrüßt. Der Campus füllt sich wieder mit Leben. Für die Erstsemester ist das alles noch etwas ungewohnt, aber mit Unterstützung der Fachschaften und studentischen Gremien machen es die Studierenden den Neuankömmlingen leicht, sich auf dem Campus zurechtzufinden. Wie wichtig es ist, sich kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen, zog sich wie ein roter Faden durch den Tag.



Ankommen auf dem Campus



Der Vizepräsident der Hochschule, Prof. Dr. Henning Kehr, begrüßte die vielen talentierten Studierenden aus aller Welt im Rahmen der offiziellen Begrüßungsveranstaltung und betonte, wie vielfältig die Studienzeit sei. Mit der Entscheidung für ein Studium an der Hochschule Worms wird ein solides Fundament für die Zukunft gelegt ist. Der neue Lebensabschnitt, in dem man sich eine eigene Meinung bilde und sich neuen Herausforderungen stelle, sei eine spannende und herausfordernde Zeit. Deshalb sei es wichtig, diese Zeit engagiert, neugierig und offen mitzugestalten. „Wir freuen uns auf die gemeinsamen Semester“, betonte Prof. Kehr.



Neben der herzlichen Begrüßung wurden die neuen Studierenden ermutigt, die vielfältigen Studienmöglichkeiten, die ihnen an der Hochschule Worms geboten werden, voll auszuschöpfen. Die Hochschule Worms ist stolz darauf, ein breites Spektrum an Studiengängen in den Bereichen Informatik, Touristik/Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften anbieten zu können. Mit einem starken Fokus auf praxisorientierte Lehre und Forschung ermöglicht die Hochschule ihren Studierenden, sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln



Die Bürgermeisterin der Stadt Worms Stephanie Lohr begrüßte die Studierenden und freute sich darüber, dass sich so viele junge Menschen für ein Studium in Worms entschieden haben. Denn Worms sei nicht nur historisch spannend, sondern auch bunt und weltoffen. Die zentrale Lage mache die Stadt zu einem attraktiven Standort mit guter Lebensqualität und biete ungeahnte Chancen in der Region.



Umfassendes Informationspaket zum Studienstart



Zu jedem Semesterbeginn sorgen die Fachschaften dafür, dass sich die Erstsemester schnell auf dem Campus zurechtfinden und wohlfühlen. Mit Campusführungen, Einführungsveranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen stellen sie gemeinsam mit den Fachbereichen ein abwechslungsreiches Programm für die neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen, damit der Studienstart gelingt. Besonders die Campusführungen in kleinen Gruppen helfen den Erstsemestern, sich schnell untereinander kennenzulernen. So fällt es leicht, sich mit dem noch Unbekannten vertraut zu machen, und wenn dann das Studium so gut läuft wie der Start, steht einer erfolgreichen Karriere in Worms nichts mehr im Wege.



Das Wintersemester 2023/24 verspricht spannend zu werden mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, Seminaren und Forschungsmöglichkeiten. Die Hochschule Worms ist weiterhin bestrebt, ihre Studierenden bestmöglich zu unterstützen und ihnen ein inspirierendes und herausforderndes Lernumfeld zu bieten.



Die Hochschule Worms bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, Studierenden und Partnern, die zum erfolgreichen Semesterstart beigetragen haben.



Wir freuen uns auf ein spannendes und produktives Zeit Wintersemester.