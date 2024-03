Erfolgreicher Abschluss des Kickstart-Ideenwettbewerbs auf dem Campus – Innovationen auf Bierdeckeln

Im vergangenen November und Dezember stießen Interessierte möglicherweise auf eine ungewöhnliche Sammelbox am Eingang der Mensa - eine "Sammelbix" für Geschäfts- und Startup-Ideen, eingereicht von Studierenden, Dozierenden und Absolventen gleichermaßen. Dies markierte den Start des "Kickstart"-Wettbewerbs, veranstaltet von der GründungsWerkstatt und dem DesignLab der Hochschule Worms.Teilnehmer wurden dazu ermutigt, ihre Innovationskraft zu zeigen, indem sie ihre Geschäftsideen und den damit verbundenen Nutzen prägnant auf einem Bierdeckel skizzierten. Ein einfaches Konzept, das als Sprungbrett in die Welt des Unternehmertums diente.Der Aufruf zur Teilnahme wurde durch drei zentrale Punkte verstärkt: 1. Sichtbarkeit: Die Gelegenheit das eigene Konzept vor Experten der GründungsWerkstatt und dem DesignLab zu präsentieren. 2. Kickstart-Chance:Der Gewinner erhält exklusiven Zugang zum „Kickstart“-Programm, das die Teilnehmer auf den Start ihres eigenen Unternehmens vorbereitet. 3. Förderung des Unternehmertums:Mit „Kickstart“ soll die unternehmerische Kultur an der Hochschule Worms gestärkt werden, indem innovative Ideen unterstützt und junge Talente zur Umsetzung ermutigt werden.Die Resonanz auf den Aufruf war beeindruckend: Fast 20 Bierdeckel mit kreativen und vielseitigen Ideen wurden bis zum Einsendeschluss eingereicht. Diese stammten aus verschiedenen Fachbereichen und umfassten sowohl kommerzielle als auch sozial orientierte Konzepte.Um den Ideengebern weiterhin Unterstützung zu bieten, wurden die Teilnehmer eingeladen, ihre Ideen im Detail zu beschreiben und persönliche Gespräche mit den Organisatoren zu führen. Die eingereichten Ideen reichten von der Gamifizierung von Reisedienstleistungen über soziale Startups mit einem Fokus auf Obdachlosenunterstützung bis hin zu digitalen Plattformen für Immobilienvermittlung, Seniorennetzwerke und internationale Arbeitsaufenthalte.Im Rahmen des Coachings werden den Teilnehmern zusätzliche Optionen aufgezeigt und passende finanzielle sowie fachliche Unterstützungsmöglichkeiten angeboten. Das Förderprogramm "Kickstart" unterstützt Hochschulangehörige über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten mit Fördermitteln von bis zu 7.500 Euro, um erste innovative Forschungsideen in der Vorgründungsphase zu erproben.Kontakt und weitere Informationen: Christian Hoesl-Christhal, DesignLab: designlab@hs-worms.de und Marcel Mayer, Startup-Center: gruenden@hs-worms.de