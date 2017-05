Enjoy the Diversity - die Hochschule Worms lädt zum International Day 2017 ein Am Freitag den 09. Juni 2017 von 13 bis 17 Uhr wird in der Aula der Hochschule Worms dazu eingeladen, die Vielfalt zu genießen!

Auch in diesem Jahr laden die internationalen Studierenden der Hochschule Worms herzlich dazu ein, ihre Heimatländer und Kulturen kennen zu lernen.



Sie erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit vielfältigen kulturellen Präsentationen aus 14 Ländern der Erde: Musik, Tanz, Kunst, Kulinarisches, Mode und Wissenswertes!



Bereichert wird in diesem Jahr das Bühnenprogramm durch zwei Auftritte der Kinder des Alisa-Zentrums. Eine weitere spannende Reise durch die Erlebniswelt unserer Sinne bietet der "Interaktive Sinnesgarten" der Technikerkasse.



"Enjoy the Diversity" ist das Motto des Tages – es wird erlebbar, wie sehr soziale und kulturelle Vielfalt bereichert und Spaß macht. Der International Day ist für alle Interessierten geöffnet und der Eintritt ist frei!

