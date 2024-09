Eine spannende Reise beginnt - Herzlich Willkommen, Erstsemester!

Die Hochschule Worms begrüßte ihre rund 570 Erstsemester des Wintersemesters 2024/25, die ab sofort den Campus mit Leben füllen. Die ersten Schritte auf dem Hochschulgelände mögen für die Neulinge noch etwas ungewohnt sein, doch dank der tatkräftigen Unterstützung der Fachschaften und studentischen Gremien verläuft die Eingewöhnung reibungslos. Ein zentraler Aspekt des Tages war das Kennenlernen, Austauschen und Netzwerken, das sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung zog.



Erst den Campus, dann die Stadt erobern



Der Vizepräsident der Hochschule, Prof. Dr. Hans Rück, hieß die Studierenden aus aller Welt bei der offiziellen Begrüßung herzlich willkommen. Er betonte die Einzigartigkeit des spannenden Lebensabschnitts, der mit dem Studium beginnt. Es beginne eine Zeit, in der man sich eine eigene Meinung bilden und sich neuen Herausforderungen stellen müsse, vergleichbar mit einer spannenden Reise, die nun beginne. Prof. Rück unterstrich die Bedeutung von Engagement, Neugier und Offenheit in dieser Phase und betonte die Vorfreude auf die kommenden Semester.



Auch die Bürgermeisterin der Stadt Worms, Stephanie Lohr, begrüßte die Studierenden herzlich und freute sich, dass sich so viele junge Menschen für ein Studium in Worms entschieden haben. Sie hob die historische Bedeutung der Stadt sowie ihre Vielfalt und Weltoffenheit hervor. Die zentrale Lage mache Worms zu einem attraktiven Standort mit hoher Lebensqualität und vielen Möglichkeiten in der Region.



Viele Informationen und viel Networking zum Studienbeginn



Um den Erstsemestern den Einstieg ins Studium zu erleichtern, bieten die Fachschaften zu Semesterbeginn ein umfangreiches Informationspaket an. Für die Erstsemester gibt es eine Ersti-Woche mit einem attraktiven Programm und tollen Aktionen. Campusführungen, Einführungsveranstaltungen und gemeinsame Unternehmungen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und einen gelungenen Studienstart. Ein gelungener Studienstart ist die beste Motivation für ein erfolgreiches Studium.

(lifePR) (