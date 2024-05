Der Gesundheitstag 2024 stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit

Bei bestem Wetter fand am 14. Mai der Gesundheitstag der Hochschule Worms unter dem Motto „Nachhaltigkeit. Für Euch. Für die Welt.“ statt. Das hochaktuelle Thema lockte zahlreiche interessierte Studierende und Beschäftigte der Hochschule an.



Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches und durchdachtes Programm aus Vorträgen, Mitmachaktionen und Infoständen von neun Ausstellern, darunter lokale Unternehmen und Krankenkassen. Im Mittelpunkt standen die Themen wie Gesundheitsvorsorge und Bewegung sowie gesunde und nachhaltige Ernährung. Ziel war es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassend zu informieren und zu inspirieren.



Ein besonderes Highlight waren die Vorträge zu planetarer Gesundheit und nachhaltiger Ernährung sowie die Präsentation der neuesten Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule Worms. Für körperliche Bewegung sorgten eine Yoga-Stunde und eine Solo-Swingtanz-Stunde, die für eine schöne Abwechslung in das Tagesprogramm brachten.



Zur Erfrischung konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Eis oder Kaffee gönnen oder auf dem Smoothie-Bike ihren eigenen Smoothie erradeln. Diese originelle Aktion verband Spaß und Bewegung mit dem Genuss eines gesunden Getränks.



Der Gesundheitstag 2024, durch das Team des Familienservice/Gleichstellungsbüros geplant und umgesetzt, war ein voller Erfolg und zeigte eindrucksvoll, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für die Gesundheit jedes Einzelnen und unserer Welt ist. Die Hochschule Worms bedankt sich bei allen Teilnehmenden und Ausstellern für ihr Engagement und freut sich auf zukünftige Veranstaltungen, die das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil weiter fördern.

