Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen zu Gast bei der Tagung für Geschäftsreise- und Mobilitätsmanagement des VDR in Berlin

Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen präsentierte sich am 25. und 26. April bei der diesjährigen Tagung für Geschäftsreise- und Mobilitätsmanagement des VDR - Verband Deutsches Reisemanagement e.V. in Berlin.



Das Event bot die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Vertretern der Geschäftsreisebranche auszutauschen. Zudem wurden aktuelle Themen wie Fachkräftemangel und nachhaltige Geschäftsreisen als zentrale Themen in den zahlreichen Breakout-Sessions diskutiert. Im Rahmen der langjährigen Kooperation zwischen der Hochschule Worms und dem VDR warb Carina Schader, Mitarbeiterin am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen, an einem eigenen Stand insbesondere für den Studiengang „Tourism and Travel Management-dual (B.A.)“, um das Thema Nachwuchsförderung, das der VDR kontinuierlich weiterentwickelt, für beide Seiten erfolgreich auszubauen.



Die 49. Jahreshauptversammlung wurde geleitet von Prof. Dr. Tobias Ehlen (Hochschule Worms). Im Rahmen der Veranstaltung wurde der langjährige Hauptgeschäftsführer des VDR, Hans-Ingo Biehl, in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Herr Biehl war seitens des VDR der Mitinitiator der Kooperation mit der Hochschule Worms und seit vielen Jahren engagiertes Mitglied im Beirat des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen. Die Nachfolge tritt Jens Schließmann, derzeit noch bei der Lufthansa beschäftigt, offiziell im September an.



Geehrt wurde neben Hans-Ingo Biehl auch Prof. Dr. Andreas Wilbers (Hochschule Worms) für sein über 25-jähriges Engagement im VDR. Der Präsident des VDR, Christoph Carnier von der Firma Merck, betonte, dass Prof. Wilbers seit Bestehen der VDR-Akademie sein Wissen umfassend und praxisorientiert an zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Akademie weitergegeben hat. Den Lehrgang Certified Travel Manager (CTM) prägte er nachhaltig und hat ihn gemeinsam mit dem VDR zu einem erfolgreichen Zertifikatslehrgang an der Hochschule Worms weiterentwickelt.



Wir gratulieren Professor Wilbers zu diesem Erfolg, wünschen dem neuen Hauptgeschäftsführer Jens Schließmann stets ein glückliches Händchen und danken dem gesamten VDR -Team für diese rundum gelungene Veranstaltung. Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem VDR, um gemeinsam die aktuellen Themen der Geschäftsreisebranche aus wissenschaftlicher Sicht zu gestalten.