Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen auf der ITB 2024

Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen präsentiert sich in diesem Jahr erneut auf der Internationalen Tourismus Börse in Berlin. Auch der Alumni-Abend findet traditionell wieder im Rahmen der ITB statt.



Vom 05. bis 07. März informieren Professoren und Mitarbeitende des Fachbereichs in lockerer Messeatmosphäre über Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Tourismus und Luftverkehr. Zu finden ist die Hochschule Worms im Career Center, Halle 4.1 Stand 305.



Die Informationen erhalten Interessierte nicht nur am Messestand des Fachbereichs. Auch in zwei Vorträgen auf der Lighthouse Stage in Halle 4.1 wird die Hochschule Worms ihr Studienangebot präsentieren. Zum Auftakt zeigt der Fachbereich am Messe-Dienstag die Vorteile seines Studiengangs „International Tourism Management (M.A.)“ auf. Der Elevator Pitch findet im Rahmen des Programmpunkts „Touristische Masterstudiengänge im Überblick – kurz, klar, kompakt“ um 13:15 Uhr statt.



Auf die Vorzüge der aviatischen Studiengänge geht Professor Dr. Richard Klophaus am Donnerstag, 07.03. ein. Ab 12:15 Uhr erhalten Interessierte Informationen zu den Luftverkehrs-Studiengängen im Vortrag „Strategies for Excellence in Aviation Management Studies: Success Factors at Worms UAS”.



Natürlich darf auch der beliebte Alumni-Abend nicht fehlen. Am Mittwoch, 06. März ab 18 Uhr lädt der Fachbereich Ehemalige, Professorinnen und Professoren, Studierende und Unternehmensvertreterinnen und -vertreter an Stand 305 ein, um sich auszutauschen und den Messetag gemeinsam ausklingen zu lassen.

