Christa Stienen in Kuratorium der Hochschule Worms berufen

Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hat Christa Stienen zum Mitglied des Kuratoriums der Hochschule Worms berufen. Die Berufung erfolgt auf Vorschlag des Wormser Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.



Frau Stienen blickt auf eine über 25-jährige Karriere als Führungskraft in verschiedenen Branchen und HR-Positionen, so z.B. in Aviation, Logistik, Handel, Pharma und Non-Profit Organisationen zurück. Als HR-Profi, Ex-CHRO/Ex-CPO und Aufsichtsrätin weiß Frau Stienen aus der Praxis, wovon sie spricht. Mit ihrer umfassenden, strategischen und inhaltlichen Managementerfahrung gilt sie als ausgewiesene Expertin für Talentmanagement, Transformation, Strategie und Verantwortungsübernahme in Krisensituationen.



Das Kuratorium dient der Verbindung der Hochschule Worms mit der Wirtschaft und gesellschaftlichen Kräften. Es soll gegenüber dem Senat (dem Parlament der Hochschule) zu grundsätzlichen Fragen, insbesondere zur Profilierung der Hochschule und zu ihrer Verankerung in der Region, zum Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis, zur wissenschaftlichen Weiterbildung, zum Haushalt sowie zu Organisationsfragen Stellung nehmen.



Jeder der drei Fachbereiche der Hochschule Worms ist im Kuratorium mit zwei Sitzen vertreten. Frau Stienen vertritt den Fachbereich Touristik/Verkehrswesen zusammen mit Herrn Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT). Das neue Kuratorium wird sich im ersten Quartal 2024 konstituieren.



Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms freut sich sehr, in Frau Stienen eine überaus kompetente und erfahrene Managerin als Vertreterin im Kuratorium gewonnen zu haben, die dem Fachbereich und der Hochschule viele Impulse für eine positive Weiterentwicklung geben kann, und freut sich auf die Zusammenarbeit!



Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms ist einer der drei größten Anbieter für das Managementstudium in Tourismus und Verkehr in Deutschland und für den Luftverkehr inzwischen sogar mit Abstand der größte Anbieter.