Campus der Zukunft - Hochschule Worms als Experte bei Initiative des Stifterverbandes vertreten

15 Hochschulen erhalten jeweils 10.000 Euro für die Umsetzung ihrer Konzepte oder für ihre herausragende Expertise im Bereich zukunftsorientierter Lernräume. Prof. Dr. Carina Leue-Bensch vom Fachbereich Wirtschaft überzeugte die Jury mit ihrem eingereichten Konzept. Sie wurde als Expertin für die Initiative des Stifterverbandes und der Dieter Schwarz Stiftung „Community of Practice: Zukunftsorientierte Lernräume“ ausgewählt.



Ziel der Initiative "Community of Practice: Zukunftsorientierte Lernräume" ist es, Hochschulen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der Lernarchitektur zu unterstützen und Erfahrungen und Wissen mit anderen Hochschulen in der Community of Practice auszutauschen. Das Programm unterstützt einerseits Hochschulen, die mit Herausforderungen im Bereich der Lernarchitektur konfrontiert sind. Zum anderen werden Hochschulen unterstützt, die ihre Expertise und ihr Wissen in diesem Bereich teilen möchten. Gemeinsam bilden 15 ausgewählte Hochschulen die Community of Practice für zukunftsorientierte Lernräume. Die durch die Initiative entstehende Community fördert den Austausch und die Aufbereitung von Ideen, Best Practices und Innovationen, um die Lernumgebung für Studierende über die Community hinaus kontinuierlich weiterzuentwickeln.



Mit ihrem Hintergrund im Innovationsmanagement bzw. der Konzeption des 'Lufthansa FlyingLabs' sowie ihren (Forschungs-)Aktivitäten im Kontext von New Work 'Experimentierraum' gehört Prof. Dr. Leue-Bensch zu den 10 Experten, die bereits Konzepte umgesetzt haben und ihre Expertise teilen möchten. „Durch meine aktuellen Aktivitäten rund um die Neugestaltung von Lernräumen bin ich als Expertin Teil der Community of Practice und darf eine der fünf Challenges bei der Umsetzung begleiten und beraten“, freut sich die engagierte Professorin. Die Challenge wird noch vergeben, es bleibt also spannend, in welchem Bereich Leue-Bensch ihre Expertise einbringen kann.



