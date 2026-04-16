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Pollen in der Wohnung? Diese 5 Putztipps helfen Allergikern sofort!

Die Pollen fliegen, Millionen Allergiker leiden. Dabei vergessen die meisten eine einfache Stellschraube: die eigene Wohnung. Nadine Diehl von ExtraSauber.de erklärt, wie sich durch korrektes Putzen die Pollenbelastung deutlich senken lässt.

(lifePR) (Mannheim, )
Während der Pollensaison konzentriert sich die öffentliche Debatte oft auf Außenluftbelastungen und Medikation. Dabei wird ein zentraler Faktor häufig unterschätzt: die Innenraumbelastung durch eingetragene Pollen. Nadine Diehl von ExtraSauber.de erklärt im Interview, welche Reinigungsroutinen die eigenen vier Wände zur pollenfreien Zone machen. 

Welcher Putzfehler nervt dich als Expertin am meisten?

Der Klassiker: mit einem trockenen Mikrofasertuch oder sogenannten Staubmagneten über die Möbel wischen. Das klingt harmlos, ist aber für Allergiker eine Katastrophe. Trockene Tücher oder Wedel binden Staub nicht optimal und wirbeln Pollen wieder in die Luft. Immer mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch arbeiten, das bindet Feuchtigkeit und Pollen am besten.

Und beim Staubsaugen – gibt es da auch typische Fehler?

Ja: die falsche Reihenfolge! Viele wischen zuerst Staub und saugen dann – dabei bläst jeder Staubsauger beim Betrieb Luft und damit auch Staub aus. Selbst mit HEPA-Filter gilt: nur ein dichtes Gerät hält Pollen wirklich zurück. Richtig ist: erst saugen, dann Staub und Böden wischen. Beim Absaugen von Teppichen und Polstern außerdem unbedingt einen Bürstenaufsatz benutzen, damit Pollen wirklich aus den Fasern herausgearbeitet werden – nicht nur drüberfahren.

Was ist mit Bettwäsche und Textilien?

Das Schlafzimmer ist unterschätzt. Wir schlafen acht Stunden direkt in unserer Bettwäsche – wenn die vollgepackt mit Pollen ist, hat der Körper nachts keine Erholung. Bettwäsche in der Pollensaison mindestens einmal pro Woche waschen. Vorhänge alle zwei bis vier Wochen. Und ganz wichtig: Wäsche niemals draußen trocknen! Das ist ein echter Pollenfänger.

Welcher Tipp hilft sofort, noch heute?

Alle waagerechten Flächen nebelfeucht abwischen – Fensterbänke, Regale, Kommoden. In der Hochsaison empfehle ich das alle zwei Tage. Das klingt viel, macht aber einen riesigen Unterschied.

Und was ist mit den Böden?

Immer wischen, nicht nur absaugen! Bei glatten Böden reicht einmal feucht wischen. Bei Fliesen oder strukturierten Böden zweistufig arbeiten: erst feucht lösen, dann trocken nachwischen – sonst bleiben Pollen in Fugen und Ritzen sitzen. Wer wirklich konsequent vorgeht, kann mit einem Wischsauger arbeiten, der Wasser abgibt und sofort wieder aufsaugt. Für Allergiker eine lohnenswerte Investition.

Diese 5 Putztipps helfen Allergikern sofort!

  • Zusatz-Hilfsmittel: HEPA-Filter für Staubsauger, Wischsauger statt Bodenwischer.
  • Erst saugen, dann Staub wischen: Jeder Staubsauger gibt Abluft ab. Wer zuerst staubwischt und dann saugt, verteilt Pollen erneut in der Luft.
  • Immer feucht wischen: Das gilt sowohl für Staub auf Oberflächen als auch für die Böden. 
  • Schlafzimmer priorisieren: Bettwäsche wöchentlich waschen, Kleidung niemals im Schlafzimmer ausziehen – immer direkt in die Waschmaschine.
  • Textilien richtig reinigen: Teppiche und Polster mit Bürstenaufsatz absaugen. Wäsche niemals draußen trocknen! 

ExtraSauber - extrafrei GmbH

ExtraSauber ist das führende Buchungsportal für Reinigungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet über seine Plattform ein breites Spektrum an Reinigungsleistungen – von Wohnungs- und Büroreinigung über Fenster-, Teppich- oder Spezialreinigungen bis hin zu Dienstleistungen wie Gartenpflege oder Entrümpelung. Alle Leistungen werden zentral koordiniert, digital buchbar und über geprüfte Partnerfirmen durchgeführt.

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