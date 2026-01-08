ExtraSauber verlegt Hauptsitz nach Mannheim
Vom Wiener Start-up zum führenden Buchungsportal für Reinigungen im DACH-Raum – mit dem Umzug nach Mannheim setzt ExtraSauber.com ein starkes Zeichen für den deutschen Markt.
„Rund 60 % unserer Buchungen kommen inzwischen aus Deutschland – Tendenz steigend“, erklären die beiden Gründer Christian Pauls und Dr. Sebastian Schneider. „Deshalb war klar: Wenn wir näher an unseren Kunden und Reinigungspartnern sein wollen, brauchen wir auch unseren Hauptsitz dort, wo die Nachfrage am höchsten ist.“ Mannheim als zentral gelegene Wirtschaftsregion mit sehr guter Anbindung sei dabei der ideale Standort für das nächste Wachstumskapitel.
ExtraSauber wurde 2014 in Wien gegründet (siehe Chronik) und hat sich seitdem zu einem der führenden Portale für Reinigungsbuchungen entwickelt. Das Unternehmen bietet über seine Plattform Reinigungslösungen für private und gewerbliche Kunden – von der Haushaltsreinigung über Fenster-, Büro- und Spezialreinigungen bis hin zur Ferienwohnungsreinigung.
2025 wurde ExtraSauber gleich doppelt ausgezeichnet: Zum zweiten Mal in Folge als Testsieger der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie „Online-Putzdienste“ sowie mit dem Award „Deutschlands Beste Online-Portale 2025“ (ntv / Deutsches Institut für Service-Qualität).
„Die Auszeichnungen aus zwei der größten deutschen Verbraucheruntersuchungen bestärken uns in unserem Schritt“, sagt Schneider. „Sie zeigen, dass Kundinnen und Kunden einfache, digitale und verlässliche Lösungen für Reinigungsaufträge schätzen.“ Auch für die Reinigungsbetriebe biete ExtraSauber klare Vorteile: „Unsere Plattform vereinfacht und automatisiert viele Abläufe, sorgt für Transparenz und setzt auf faire Bezahlung. Gleichzeitig stehen wir unseren Partnern mit echter Beratung und persönlichem Service zur Seite.“
Auch nach der Verlegung des Hauptsitzes bleibt ExtraSauber seinen Wurzeln treu und ist in Österreich weiterhin stark präsent. Mit Mannheim als neuer Zentrale stärkt das Unternehmen sein Wachstum – in Deutschland ebenso wie im gesamten deutschsprachigen Raum.