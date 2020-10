Willkommen in der Karibik

Reisewarnungen, Risikogebiete, Hygienekonzepte: In dieser Saison kämpft die Touristik-Branche mit ständig wechselnden Herausforderungen in nie gekanntem Ausmaß.



Um in diesen stürmischen Zeiten bestehen und wer sich auf der touristischen Landkarte halten will, der braucht kurz-, mittel- und langfristig Konzepte für das neue Reiseangebot in Zeiten nach Corona.



In dieser Situation ist es wichtig, diejenigen zu informieren, die am Counter Rede und Antwort stehen müssen. Diesen Anspruch wurden die Partner am 21. Oktober von 10 – 14 Uhr auf der Smart Social Messe gerecht.



Auf der digitalen Messe und an real wirkenden Messeständen trafen die Mitarbeiter aus den Reisebüros auf Sanja Tutlys von der Palladium Hotel Group, Robert Hippmann von H10 Hotels, Guenter Weirich von den Cayman Islands, Christian Zerbian vom Jamaica Tourist Board, Mieke Bozic für Bonaire, Kirsten Boucard vom Dominica Tourist Office, Philippe Boucard für Die Inseln von Guadeloupe und Jana Hoveling für Playa Hotels & Resorts/Temptation. Moderiert wurde die Messe durch Sonja Oestreicher von der Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V.



Das Fazit der Messe, insbesondere das Feedback der Besucher stellt eindeutig klar: die Karibik erfreut sich nach wie vor über großes Interesse und eine Wiederholung der Messe ist erwünscht.



Die Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V.



Das Ziel ist es die Karibik als beliebtes und vielseitiges Urlaubsziel vorstellen und ausbauen und dies in enger Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb.

