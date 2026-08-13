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Stipendium ermöglicht Engagement im Ausland

Bewerbungsstart für geförderten Freiwilligendienst weltwärts mit Experiment

(lifePR) (Bonn, )
Mit dem geförderten Freiwilligendienst weltwärts können sich junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren durch eine Teilfinanzierung im Ausland sozial engagieren (in Ausnahmefällen ist eine Teilnahme sogar bis 35 Jahren möglich). Das Programm wird vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) seit 2008 gefördert und möchte interkulturelles und gemeinsames Lernen in den Mittelpunkt rücken. Die Bonner Austauschorganisation Experiment betreut und organisiert seit vielen Jahren verschiedene weltwärts-Projekte. Je nachdem kann man sich für sechs, neun oder zwölf Monate in Argentinien, Benin, Ecuador, Indien, Mexiko oder Tansania engagieren. Die Bewerbungsphase für eine Ausreise im Frühjahr oder Sommer 2027 läuft seit dem 15. Juli, noch bis zum 31.03.2026. Plätze werden je nach Verfügbarkeit vergeben. Interessierte können sich auf der Webseite der Austauschorganisation unter https://www.experiment-ev.de/freiwilligendienst-weltwaerts/ direkt auf einen weltwärts-Platz bewerben.

Soziales Engagement in vielen Bereichen

Während des weltwärts-Freiwilligendienstes unterstützen die Teilnehmenden Projekte in den Bereichen Bildung, Soziales, Landwirtschaft, Umwelt oder nachhaltige Entwicklung – je nachdem, in welchem Land und für welche Dauer sie ihren ehrenamtlichen Einsatz durchführen. So unterstützte Teilnehmer Theo eine Grundschule in Indien und unterrichtete Englisch. „Die Herausforderungen vom Anfang sind fast alle verschwunden. Natürlich vermisse ich manchmal meine Familie und habe hier und da ein bisschen Heimweh, aber das hält mich nicht davon ab, glücklich zu sein. Auch mein Kulturschock ist durch die herzlichen und gastfreundlichen Menschen in Indien wie weggespült worden.“ Andere Projekte können zum Beispiel die Unterstützung auf einer von Frauen geführten Gemüsefarm in Ecuador oder die Pflege von Therapiepferden auf einem Reiterhof in Argentinien sein.

Das Programm wird vom BMZ gefördert

Damit so viele junge Erwachsene wie möglich an dem Freiwilligendienst teilnehmen können, werden zu 75 % der Programmkosten vom BMZ finanziert. Die übrigen 25 % werden von einem eigens aufgebauten Spenderkreis der Teilnehmenden abgedeckt. Anders als bei anderen Freiwilligendiensten wird somit kein Teilnehmerbeitrag pro Ausreise fällig, sondern die gesammelten Spenden werden zur langfristigen Durchführung und Kostendeckung von weltwärts-Freiwilligendiensten eingesetzt. So entsteht eine nachhaltige Förderung des Programms.

Mehr Informationen: online oder über die persönliche Beratung

Alle Informationen zu weltwärts, dem Bewerbungsverfahren und den Programmländern können unter https://www.experiment-ev.de/freiwilligendienst-weltwaerts/ nachgelesen werden. Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle wenden und sich beraten lassen. Ansprechpartner sind Hans-Ulrich Krause (E-Mail: krause@experiment-ev.de, Tel.: 0228 95 722 64) und Michael Mensing (E-Mail: mensing@experiment-ev.de, Tel.: 0228 95 722 19). Zudem können weitere Fragen bei den digitalen Infoabenden von Experiment gestellt werden, zu denen man sich unter https://www.experiment-ev.de/events/ kostenlos anmelden kann. Die nächsten Termine finden am 19. August und 9. September, zwischen 18:00 und 19:30 Uhr, statt.

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit fast 95 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

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