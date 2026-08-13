Stipendium ermöglicht Engagement im Ausland
Bewerbungsstart für geförderten Freiwilligendienst weltwärts mit Experiment
Soziales Engagement in vielen Bereichen
Während des weltwärts-Freiwilligendienstes unterstützen die Teilnehmenden Projekte in den Bereichen Bildung, Soziales, Landwirtschaft, Umwelt oder nachhaltige Entwicklung – je nachdem, in welchem Land und für welche Dauer sie ihren ehrenamtlichen Einsatz durchführen. So unterstützte Teilnehmer Theo eine Grundschule in Indien und unterrichtete Englisch. „Die Herausforderungen vom Anfang sind fast alle verschwunden. Natürlich vermisse ich manchmal meine Familie und habe hier und da ein bisschen Heimweh, aber das hält mich nicht davon ab, glücklich zu sein. Auch mein Kulturschock ist durch die herzlichen und gastfreundlichen Menschen in Indien wie weggespült worden.“ Andere Projekte können zum Beispiel die Unterstützung auf einer von Frauen geführten Gemüsefarm in Ecuador oder die Pflege von Therapiepferden auf einem Reiterhof in Argentinien sein.
Das Programm wird vom BMZ gefördert
Damit so viele junge Erwachsene wie möglich an dem Freiwilligendienst teilnehmen können, werden zu 75 % der Programmkosten vom BMZ finanziert. Die übrigen 25 % werden von einem eigens aufgebauten Spenderkreis der Teilnehmenden abgedeckt. Anders als bei anderen Freiwilligendiensten wird somit kein Teilnehmerbeitrag pro Ausreise fällig, sondern die gesammelten Spenden werden zur langfristigen Durchführung und Kostendeckung von weltwärts-Freiwilligendiensten eingesetzt. So entsteht eine nachhaltige Förderung des Programms.
Mehr Informationen: online oder über die persönliche Beratung
Alle Informationen zu weltwärts, dem Bewerbungsverfahren und den Programmländern können unter https://www.experiment-ev.de/freiwilligendienst-weltwaerts/ nachgelesen werden. Interessierte können sich auch direkt an die Geschäftsstelle wenden und sich beraten lassen. Ansprechpartner sind Hans-Ulrich Krause (E-Mail: krause@experiment-ev.de, Tel.: 0228 95 722 64) und Michael Mensing (E-Mail: mensing@experiment-ev.de, Tel.: 0228 95 722 19). Zudem können weitere Fragen bei den digitalen Infoabenden von Experiment gestellt werden, zu denen man sich unter https://www.experiment-ev.de/events/ kostenlos anmelden kann. Die nächsten Termine finden am 19. August und 9. September, zwischen 18:00 und 19:30 Uhr, statt.