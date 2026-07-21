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Neues Ferienprogramm ermöglicht Besuch von britischen Internatsschulen

Experiment bietet Jugendlichen einen zwei- bis achtwöchigen Schulbesuch in Großbritannien an

(lifePR) (Bonn, )
Mit dem neuen Ferienprogramm „Internatsbesuch Großbritannien“ ermöglicht Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 18 Jahren für zwei bis acht Wochen den Schul- und Internatsalltag in Großbritannien zu erleben. Jugendliche können während ihrer Ferien einen kurzen Schüleraustausch in einer von zwei Schulen verbringen. Die Starttermine liegen zwischen Januar und Juni oder zwischen September und Dezember. Dort nehmen sie am Unterricht teil, wohnen im schuleigenen „Boarding House“ und verbringen ihren Schul- und Freizeitalltag gemeinsam mit britischen und internationalen Jugendlichen. Interessierte können sich direkt auf der Website der Austauschorganisation unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme/internatsbesuch-grossbritannien/ anmelden.

Zwei Privatschulen zur Auswahl
Die Teilnehmenden können zwischen zwei Privatschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wählen. Das Myddleton College verfolgt ein ganzheitliches, modernes Bildungskonzept und bietet außergewöhnlich vielfältige Sportmöglichkeiten. Die reine Mädchenschule Adcote School for Girls setzt Schwerpunkte in den Naturwissenschaften und kreativen Fächern. Beide Schulen zeichnen sich durch kleine Klassen, engagierte Lehrkräfte, eine persönliche Betreuung sowie regelmäßige und abwechslungsreiche Freizeitangebote aus. Zusammen mit dem umfangreichen Sportangebot und den historischen Schulgebäuden entsteht ein Umfeld, das die persönliche Entwicklung der Teilnehmenden fördert.
Das Ferienprogramm kann für zwei, drei, vier, sechs oder acht Wochen gebucht werden. Der Programmpreis startet bei 4.150 €. Zum Programm gehören außerdem die Vorbereitung vor der Ausreise sowie die Betreuung der Teilnehmenden während ihres Aufenthalts.

Stipendien und Fördermöglichkeiten
Als gemeinnützige Austauschorganisation setzt sich Experiment dafür ein, internationalen Austausch möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Deshalb vergibt der Verein regelmäßig Teil- und Sonderstipendien aus eigenen Mitteln an seine Programmteilnehmenden. Die verschiedenen Stipendien sowie zugehörigen Fristen für eine Bewerbung können unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme-stipendien/ eingesehen werden.

Mehr erfahren – über die Webseite oder den direkten Kontakt
Neben dem Internatsbesuch in Großbritannien bietet Experiment auch noch viele weitere Ferienprogramme an, die man auf der Homepage unter https://www.experiment-ev.de/ferienprogramme/ einsehen kann. Direkte Fragen zu den verschiedenen Programmen können an die zuständige Ansprechpartnerin der Geschäftsstelle, Eva Kirch (Mail: kirch@experiment-ev.de, Tel.: 0228-95722-38), gestellt werden.

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit über 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

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