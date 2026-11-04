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Mehr Orientierung im Schüleraustausch: Über 25 Austauschorganisationen schließen sich zur FairPlay-Initiative zusammen

Mit der Initiative „FairPlay im Schüleraustausch“ setzen gemeinnützige und kommerzielle Anbieter gemeinsam ein Zeichen für Transparenz, verantwortungsvolle Beratung und faire Bedingungen in der Branche.

(lifePR) (Bonn, )
Wem können Familien vertrauen, wenn sie eine Austauschorganisation für ihr Kind suchen? Im vielfältigen Angebot an Schüleraustauschprogrammen ist es nicht immer einfach, seriöse Anbieter zu erkennen und Informationen zu Leistungen, Kosten und Betreuungsqualität richtig einzuordnen. Um mehr Transparenz und Fairness in der Branche zu fördern, haben sich im Oktober 2026 mehrere gemeinnützige und kommerzielle Austauschorganisationen zur Initiative „FairPlay im Schüleraustausch“ zusammengeschlossen. Seit dem Start sind bereits über 25 deutsche Austauschorganisationen dabei. Gemeinsam verpflichten sie sich zu verbindlichen Qualitätsstandards und setzen damit ein Zeichen für verantwortungsvolles Handeln und eine faire Beratung von Jugendlichen und Familien. Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Initiative. Seit fast 95 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, möglichst vielen Menschen interkulturelle Begegnungen und Austauschprogramme im Ausland und in Deutschland zu ermöglichen.

Gemeinsame Standards für mehr Transparenz und Vertrauen

Der Markt für Schüleraustauschprogramme hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Neue Eigentümer- und Geschäftsmodelle sowie ein zunehmendes Angebot machen es für Familien nicht immer leicht, die Qualität und Seriosität der verschiedenen Programme einzuschätzen. Gerade bei einer Entscheidung, die das Leben junger Menschen nachhaltig prägen kann, sind verlässliche Informationen und eine ehrliche Beratung besonders wichtig. Hier setzt FairPlay im Schüleraustausch an: Alle teilnehmenden Organisationen verpflichten sich freiwillig zur Einhaltung gemeinsamer Qualitätsstandards. Diese umfassen unter anderem transparente Informationen, eine verantwortungsvolle Beratung und einen fairen Umgang mit Teilnehmenden und ihren Familien. Das gemeinsame Siegel soll Familien dabei helfen, Organisationen zu erkennen, die sich diesen Standards verpflichtet haben. So schafft die Initiative eine zusätzliche Orientierungshilfe bei der Suche nach einer passenden Austauschorganisation.

„Schüleraustausche prägen ein Leben lang

Wie bedeutungsvoll Schüleraustausche sein können, weiß auch Bettina Wiedmann. Sie ist nicht nur seit über 20 Jahren Geschäftsführerin von Experiment, sondern hat auch vielen internationalen Jugendlichen während ihrer Schüleraustausche ein Zuhause auf Zeit geschenkt. Die Initiative ist für sie ein Herzensanliegen: „Unsere Arbeit zeigt uns immer wieder: Schüleraustausche prägen ein Leben lang! Deswegen ist es wichtig, dass Teilnehmende und ihre Eltern vor, während und nach ihrem Austausch richtig betreut werden. Mit FairPlay im Schüleraustausch möchten wir Jugendlichen und Familien eine verlässliche Orientierung im vielfältigen Angebot der Austauschorganisationen bieten. Das Siegel kennzeichnet Organisationen, die sich freiwillig zu gemeinsamen Qualitätsstandards in der Beratung und Information verpflichten. So schaffen wir mehr Transparenz und helfen Familien dabei, seriöse Anbieter zu erkennen und eine fundierte Entscheidung für die passende Austauschorganisation zu treffen.” Weitere Informationen zur Initiative und zu den gemeinsamen Qualitätsstandards gibt es unter www.fairplay-initiative.de.

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit fast 95 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Experiment ist zudem Founding Partner der weltweiten Initiative Made Impact und Teil der Initiative FairPlay im Schüleraustausch. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

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