Mehr Orientierung im Schüleraustausch: Über 25 Austauschorganisationen schließen sich zur FairPlay-Initiative zusammen
Mit der Initiative „FairPlay im Schüleraustausch“ setzen gemeinnützige und kommerzielle Anbieter gemeinsam ein Zeichen für Transparenz, verantwortungsvolle Beratung und faire Bedingungen in der Branche.
Gemeinsame Standards für mehr Transparenz und Vertrauen
Der Markt für Schüleraustauschprogramme hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Neue Eigentümer- und Geschäftsmodelle sowie ein zunehmendes Angebot machen es für Familien nicht immer leicht, die Qualität und Seriosität der verschiedenen Programme einzuschätzen. Gerade bei einer Entscheidung, die das Leben junger Menschen nachhaltig prägen kann, sind verlässliche Informationen und eine ehrliche Beratung besonders wichtig. Hier setzt FairPlay im Schüleraustausch an: Alle teilnehmenden Organisationen verpflichten sich freiwillig zur Einhaltung gemeinsamer Qualitätsstandards. Diese umfassen unter anderem transparente Informationen, eine verantwortungsvolle Beratung und einen fairen Umgang mit Teilnehmenden und ihren Familien. Das gemeinsame Siegel soll Familien dabei helfen, Organisationen zu erkennen, die sich diesen Standards verpflichtet haben. So schafft die Initiative eine zusätzliche Orientierungshilfe bei der Suche nach einer passenden Austauschorganisation.
„Schüleraustausche prägen ein Leben lang”
Wie bedeutungsvoll Schüleraustausche sein können, weiß auch Bettina Wiedmann. Sie ist nicht nur seit über 20 Jahren Geschäftsführerin von Experiment, sondern hat auch vielen internationalen Jugendlichen während ihrer Schüleraustausche ein Zuhause auf Zeit geschenkt. Die Initiative ist für sie ein Herzensanliegen: „Unsere Arbeit zeigt uns immer wieder: Schüleraustausche prägen ein Leben lang! Deswegen ist es wichtig, dass Teilnehmende und ihre Eltern vor, während und nach ihrem Austausch richtig betreut werden. Mit FairPlay im Schüleraustausch möchten wir Jugendlichen und Familien eine verlässliche Orientierung im vielfältigen Angebot der Austauschorganisationen bieten. Das Siegel kennzeichnet Organisationen, die sich freiwillig zu gemeinsamen Qualitätsstandards in der Beratung und Information verpflichten. So schaffen wir mehr Transparenz und helfen Familien dabei, seriöse Anbieter zu erkennen und eine fundierte Entscheidung für die passende Austauschorganisation zu treffen.” Weitere Informationen zur Initiative und zu den gemeinsamen Qualitätsstandards gibt es unter www.fairplay-initiative.de.