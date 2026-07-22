Interkulturelle Programme im Ausland: Ranch-Alltag auf Island oder in Skandinavien erleben
Austauschorganisation Experiment erweitert Ranchstay-Angebot für junge Erwachsene
Ranchstay Island: Mitarbeit auf einem Pferdehof
Das Ranchstay-Programm in Island ermöglicht Teilnehmenden, den Alltag auf einem Pferdehof kennenzulernen. Sie leben bei einer Gastfamilie oder direkt auf dem Hof und unterstützen bei anfallenden Aufgaben rund um die Islandpferde. Dazu gehören die Versorgung und Pflege der Tiere sowie weitere Tätigkeiten im Hofbetrieb. Neben der Mitarbeit bietet der Aufenthalt die Möglichkeit, das Gastland kennenzulernen. Island ist bekannt für seine vulkanisch geprägten Landschaften, Gletscher, Wasserfälle und heißen Quellen. Das Programm ist ganzjährig buchbar und kann je nach Wunsch zwischen einer Woche und drei Monaten dauern. Interessierte finden weitere Informationen zur Dauer und den Rahmenbedingungen unter https://www.experiment-ev.de/work-and-explore/ranchstay-in-island/.
Dogs 'n' Snow Skandinavien: Alltag auf einer Huskyranch
Mit dem Programm „Dogs 'n' Snow Skandinavien“ verbringen Teilnehmende Zeit auf einer Schlittenhunde-Ranch in Norwegen, Schweden oder Finnland. Sie unterstützen das Ranchteam bei der Versorgung und Pflege der Huskys, helfen bei der Reinigung der Kennels und übernehmen weitere Aufgaben im täglichen Betrieb. Der Aufenthalt bietet Einblicke in das Leben auf einer Huskyranch sowie in den Alltag im Norden Europas. Besonders in den Wintermonaten prägen Schnee und kurze Tage das Leben in der Region. Das Programm ist ganzjährig möglich, empfohlen werden jedoch insbesondere die Wintermonate. Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen einer Woche und drei Monaten. Weitere Informationen sind unter https://www.experiment-ev.de/work-and-explore/ranchstay-skandinavien-dogs-n-snow/ verfügbar.
Voraussetzungen für die Teilnahme
Beide Programme richten sich an junge Erwachsene ab 18 Jahren. Vorkenntnisse im Umgang mit Pferden oder Schlittenhunden sind in der Regel nicht erforderlich. Wichtig sind Freude am Umgang mit Tieren, Interesse an anderen Kulturen sowie die Bereitschaft, im Alltag der Ranch aktiv mit anzupacken. Grundlegende Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
Experiment informiert und betreut umfassend
Junge Erwachsene, die mehr über das Ranchstay-Programm, die Anmeldung oder mögliche Stipendien erfahren möchten, können sich auf der Internetseite des Vereins unter https://www.experiment-ev.de/ranchstay/ informieren. Weitere Fragen können auch direkt telefonisch oder via Mail an die Geschäftsstelle gestellt werden. Ansprechpartnerin ist Lena Münke (Tel.: 0228-95722-63; E-Mail: muenke@experiment-ev.de).