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Experiment e.V. Gluckstrasse 1 53115 Bonn, Deutschland http://www.experiment-ev.de
Ansprechpartner:in Frau Sophia von Merzljak 0228 9572268
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Im Winter in einen Schüleraustausch starten

Gemeinnützige Austauschorganisation Experiment ermöglicht High-School-Aufenthalte im Ausland

(lifePR) (Bonn, )
Für viele Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ist ein Schüleraustausch im Ausland eine einzigartige Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, eine neue Kultur hautnah zu erleben, interkulturelle Kompetenzen zu stärken und neue Freundschaften zu schließen. Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, bietet seit vielen Jahren Schüleraustausche für junge Menschen an. Für die Organisation ist es ein besonderes Anliegen, so vielen von ihnen wie möglich die Chance zu geben, eine solche Erfahrung zu machen – sei es für ein paar Monate, für ein halbes oder für ein ganzes Jahr. Daher sind mit Experiment Auslandsaufenthalte nicht nur ab den Sommermonaten möglich, sondern auch zur Winterzeit. Ausreisen sind zwischen Januar und Mai 2027 verfügbar. Die Bewerbungsfrist für eine Winterausreise läuft noch bis zum 01. September 2026.

In den Sommer fliegen: Schüleraustausch in Australien

Experiment bietet Schüleraustausche im Winter in vielen verschiedenen Ländern weltweit an. Interessierte können sich über die Webseite zum Beispiel auf einen Aufenthalt in Belgien, Brasilien, Costa Rica, Dänemark, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Spanien, Südafrika, Thailand, und den USA bewerben. Besonders ist auch ein Austauschjahr in Australien: Denn Jugendliche, die sich für eine Winterausreise entscheiden, starten ihren Schüleraustausch in "Down Under" im dort stattfindenden Sommer. Unter https://www.experiment-ev.de/schueleraustausch/schueleraustausch-australien/ kann man verfügbare Ausreisezeiträume einsehen, sowie sich direkt auf einen der beliebten Plätze bewerben.

Austauschschülerin Shu-Ya berichtet

Die junge Austauschschülerin Shu-Ya war 2025 für einen Schüleraustausch in Australien, besuchte in Melbourne eine Schule und erlebte die australische Kultur, samt lokalen Bräuchen und Traditionen, zusammen mit ihrer Gastfamilie. Über ihre Zeit in Australien sagt sie: „Mein Austausch in Melbourne war … eine bereichernde Zeit, die mir nicht nur neue Freundschaften und Erinnerungen beschert hat, sondern auch meinen Horizont erweitert hat. Das Leben in meiner Gastfamilie und die Begegnungen mit den Menschen vor Ort haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, offen für Neues zu sein und verschiedene Kulturen zu schätzen.“

Experiment informiert und betreut umfassend

Teilnehmende eines Programms werden von Experiment umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerorganisationen, verfügt die Organisation zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zu den Schüleraustauschen findet man unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/. Auch eine persönliche Beratung ist möglich. Ansprechpartner*innen findet man auf der Website der Austauschländer. Für Australien kann Leonhard Brandt (Tel.: 0228 957 22-15, E-Mail: brandt@experiment-ev.de) kontaktiert werden.

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit über 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

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