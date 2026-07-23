Im Winter in einen Schüleraustausch starten
Gemeinnützige Austauschorganisation Experiment ermöglicht High-School-Aufenthalte im Ausland
In den Sommer fliegen: Schüleraustausch in Australien
Experiment bietet Schüleraustausche im Winter in vielen verschiedenen Ländern weltweit an. Interessierte können sich über die Webseite zum Beispiel auf einen Aufenthalt in Belgien, Brasilien, Costa Rica, Dänemark, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Spanien, Südafrika, Thailand, und den USA bewerben. Besonders ist auch ein Austauschjahr in Australien: Denn Jugendliche, die sich für eine Winterausreise entscheiden, starten ihren Schüleraustausch in "Down Under" im dort stattfindenden Sommer. Unter https://www.experiment-ev.de/schueleraustausch/schueleraustausch-australien/ kann man verfügbare Ausreisezeiträume einsehen, sowie sich direkt auf einen der beliebten Plätze bewerben.
Austauschschülerin Shu-Ya berichtet
Die junge Austauschschülerin Shu-Ya war 2025 für einen Schüleraustausch in Australien, besuchte in Melbourne eine Schule und erlebte die australische Kultur, samt lokalen Bräuchen und Traditionen, zusammen mit ihrer Gastfamilie. Über ihre Zeit in Australien sagt sie: „Mein Austausch in Melbourne war … eine bereichernde Zeit, die mir nicht nur neue Freundschaften und Erinnerungen beschert hat, sondern auch meinen Horizont erweitert hat. Das Leben in meiner Gastfamilie und die Begegnungen mit den Menschen vor Ort haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, offen für Neues zu sein und verschiedene Kulturen zu schätzen.“
Experiment informiert und betreut umfassend
Teilnehmende eines Programms werden von Experiment umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerorganisationen, verfügt die Organisation zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zu den Schüleraustauschen findet man unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/. Auch eine persönliche Beratung ist möglich. Ansprechpartner*innen findet man auf der Website der Austauschländer. Für Australien kann Leonhard Brandt (Tel.: 0228 957 22-15, E-Mail: brandt@experiment-ev.de) kontaktiert werden.