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Experiment e.V. Gluckstrasse 1 53115 Bonn, Deutschland http://www.experiment-ev.de
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Herbstferien im Ausland: Schulbesuch, Homestay und Ranchstay für Jugendliche

Programme mit Gastfamilienaufenthalt: Anmeldung noch bis 1. August möglich

(lifePR) (Bonn, )
Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, bietet Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren Ferienprogramme in über 10 Ländern weltweit an – darunter Schulbesuch, Homestay und Ranchstay während der Herbstferien. Teilnehmende erleben eine fremde Kultur hautnah, verbessern ihre Sprachkenntnisse und schließen internationale Freundschaften. Die Anmeldefrist für die Herbstferien läuft noch bis zum 01.08.2026, Bewerbung und Anmeldung erfolgen über die Website der Organisation.

Schulbesuch im Ausland, Homestay und Ranchstay: Kurzzeitprogramme in den Herbstferien

Wer internationale Erfahrungen sammeln möchte, ohne ein ganzes Schuljahr zu investieren, hat die Möglichkeit, das passende Ferienprogramm mit einem Gastfamilienaufenthalt zu wählen, das auch während der Herbstferien angeboten wird. Beim Schulbesuch im Ausland besuchen Teilnehmende für einige Wochen eine High School, ein Lycée oder eine vergleichbare weiterführende Schule – etwa in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Malta oder Dänemark. Wer besonders tief in Alltag und Kultur des Gastlandes eintauchen möchte, ist beim Homestay & Volunteering richtig: Hier steht das Zusammenleben mit der Gastfamilie im Mittelpunkt. Optional kann dies mit einem Volunteering-Einsatz von einigen Stunden pro Woche in einem lokalen gemeinnützigen Projekt kombiniert werden. Pferde- und naturbegeisterte Jugendliche können sich beim Ranchstay für das Leben auf einer amerikanischen Pferderanch entscheiden, inklusive Reiten und Mitarbeit im Ranchalltag.

Erfahrungsbericht: "Die beste Entscheidung"

Wie bereichernd ein solcher Aufenthalt sein kann, zeigt der Bericht einer ehemaligen Teilnehmerin, die im Rahmen des Schulbesuch-Programms drei Wochen eine High School in Kalifornien besucht hat. Sie wohnte bei einer Gastfamilie, nahm am Unterricht teil und unternahm gemeinsame Ausflüge an den Wochenenden. Im Rückblick beschreibt sie die Erfahrung als sprachlich wie persönlich bereichernd: „Das war im Nachhinein die beste Entscheidung und kann ich auch nur so empfehlen", resümiert sie.

Stipendien für Auslandsaufenthalte: Finanzielle Unterstützung für Jugendliche

Experiment ist es ein wichtiges Anliegen, dass möglichst viele junge Menschen die Chance auf einen Auslandsaufenthalt erhalten. Deshalb vergibt die Organisation regelmäßig Teilstipendien aus dem vereinseigenen Stipendienfonds – darunter einkommensabhängige Stipendien sowie einkommensunabhängige Angebote wie das Social-Media- oder das Klima-Stipendium mit bis zu 250 Euro.

Weitere Informationen

Neben den hier vorgestellten Programmen gibt es weitere Ferienprogramme wie Summercamps oder Sprachprogramme, für die man sich bereits für die Oster- oder Sommerferien des kommenden Jahres bewerben kann. Eine Übersicht über alle Ferienprogramme, Länder und Preise gibt es unter www.experiment-ev.de/ferienprogramme. Alle Informationen zu den Stipendien sind unter www.experiment-ev.de/ferienprogramme-stipendien zu finden. Direkte Fragen beantworten die zuständigen Ansprechpartnerinnen der Geschäftsstelle: Eva Kirch (kirch@experiment-ev.de – 0228-95722-38), Lena Münke (muenke@experiment-ev.de – 0228-95722-63).

Experiment e.V.

Das Ziel von Deutschlands ältester gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit über 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner*innen sind u.a. die US-Botschaft, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf: www.experiment-ev.de.

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