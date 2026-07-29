Herbstferien im Ausland: Schulbesuch, Homestay und Ranchstay für Jugendliche
Programme mit Gastfamilienaufenthalt: Anmeldung noch bis 1. August möglich
Schulbesuch im Ausland, Homestay und Ranchstay: Kurzzeitprogramme in den Herbstferien
Wer internationale Erfahrungen sammeln möchte, ohne ein ganzes Schuljahr zu investieren, hat die Möglichkeit, das passende Ferienprogramm mit einem Gastfamilienaufenthalt zu wählen, das auch während der Herbstferien angeboten wird. Beim Schulbesuch im Ausland besuchen Teilnehmende für einige Wochen eine High School, ein Lycée oder eine vergleichbare weiterführende Schule – etwa in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Irland, Malta oder Dänemark. Wer besonders tief in Alltag und Kultur des Gastlandes eintauchen möchte, ist beim Homestay & Volunteering richtig: Hier steht das Zusammenleben mit der Gastfamilie im Mittelpunkt. Optional kann dies mit einem Volunteering-Einsatz von einigen Stunden pro Woche in einem lokalen gemeinnützigen Projekt kombiniert werden. Pferde- und naturbegeisterte Jugendliche können sich beim Ranchstay für das Leben auf einer amerikanischen Pferderanch entscheiden, inklusive Reiten und Mitarbeit im Ranchalltag.
Erfahrungsbericht: "Die beste Entscheidung"
Wie bereichernd ein solcher Aufenthalt sein kann, zeigt der Bericht einer ehemaligen Teilnehmerin, die im Rahmen des Schulbesuch-Programms drei Wochen eine High School in Kalifornien besucht hat. Sie wohnte bei einer Gastfamilie, nahm am Unterricht teil und unternahm gemeinsame Ausflüge an den Wochenenden. Im Rückblick beschreibt sie die Erfahrung als sprachlich wie persönlich bereichernd: „Das war im Nachhinein die beste Entscheidung und kann ich auch nur so empfehlen", resümiert sie.
Stipendien für Auslandsaufenthalte: Finanzielle Unterstützung für Jugendliche
Experiment ist es ein wichtiges Anliegen, dass möglichst viele junge Menschen die Chance auf einen Auslandsaufenthalt erhalten. Deshalb vergibt die Organisation regelmäßig Teilstipendien aus dem vereinseigenen Stipendienfonds – darunter einkommensabhängige Stipendien sowie einkommensunabhängige Angebote wie das Social-Media- oder das Klima-Stipendium mit bis zu 250 Euro.
Weitere Informationen
Neben den hier vorgestellten Programmen gibt es weitere Ferienprogramme wie Summercamps oder Sprachprogramme, für die man sich bereits für die Oster- oder Sommerferien des kommenden Jahres bewerben kann. Eine Übersicht über alle Ferienprogramme, Länder und Preise gibt es unter www.experiment-ev.de/ferienprogramme. Alle Informationen zu den Stipendien sind unter www.experiment-ev.de/ferienprogramme-stipendien zu finden. Direkte Fragen beantworten die zuständigen Ansprechpartnerinnen der Geschäftsstelle: Eva Kirch (kirch@experiment-ev.de – 0228-95722-38), Lena Münke (muenke@experiment-ev.de – 0228-95722-63).