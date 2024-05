Verkaufswettbewerb für Tickets zum ESC war ein voller Erfolg

Im Rahmen des offiziellen Sponsorings des Euro Vision Song Contests von Royal Caribbean verloste PSR Executive Cruises im Februar 2024 in einem Verkaufswettbewerb vier Tickets für das erste Halbfinale des ESC in Malmö. Die Agenturen Nees Reisen, GrosseLeute Reisen, Knecht Reisen und Select Holidays waren die erfolgreichen Gewinner. Das goldene Ticket zum Finale am 11.05. gewannen zwei Teilnehmerinnen der Agentur Canusa – Sie durften ohne Umwege beim großen Finale am 11.05. dabei sein.



Informationen zum Halbfinalgewinn



Das Eurovision Song Contest-Package enthielt zwei Hotelübernachtungen inklusive Flügen und Transfers, eine exklusive Backstage-Tour, VIP-Tickets für das 1. ESC-Halbfinale sowie den Eintritt in den Hospitality-Bereich inklusive Catering.



An der Verlosung teilnehmen konnten sämtliche Reisebüropartner, die sich dafür registrierten und sich mit Buchungen von Royal Caribbean Kreuzfahrten im Februar 2024 qualifizierten. Begleitet wurden die vier Gewinner-Agenturen von Executive Cruises Business Development Manager Nicole Völker. Zwei Vertreter:innen von Royal Caribbean gaben den Verkaufsberater:innen von Nees Reisen, GrosseLeute Reisen, Knecht Reisen und Select Holidays eine Royal Caribbean Produkteinführung, um die Reederei noch besser kennenzulernen. Anschließend gab es für die Gewinner:innen eine Backstage-Tour. Weiter gab es mit dem 1. Halbfinale als Initialzündung der stimmungsvollen ESC-Woche den ersten Live-Auftritt für den deutschen Interpreten Isaak.



Völker äußert sich zu der Verlosung sehr positiv: Sowohl die Verlosung als auch der Aufenthalt in Malmö waren ein voller Erfolg und eine tolle Erfahrung. Ich habe mich außerdem sehr darüber gefreut, die Gewinner:innen persönlich kennenzulernen. Die exklusive Backstage-Tour hinter den Kulissen sowie die Auftritte der Stars live erleben zu können, machten unsere Reise natürlich zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, das in Erinnerung bleibt!”



Das Executive Cruises DACH Team unter der Leitung von Arik Vollmer, Country Manager für die DACH Märkte, freut sich, dass der Verkaufswettbewerb für den ESC so eine rege Teilnahme verzeichnen konnte.

