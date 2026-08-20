Premium-Flusskreuzfahrten mit EWTC: Die schönsten Städte und Kulturlandschaften Europas per Schiff entdecken
Mit dem Schiff nach Wien, Amsterdam, Budapest oder durch die Weinberge entlang von Rhein, Main, Mosel und Donau
Gute Gründe für Flusskreuzfahrten auf den schönsten Flüssen Europas
Flusskreuzfahrten versprechen eine entschleunigende Art des Reisens und führen Sie in kurzer Zeit zu vielfältigen Reisezielen und Attraktionen. Sie reisen bequem mit dem Schiff und besuchen historisch sowie kulturell bedeutende Städte. Dabei passieren Sie einzigartige Landschaften und genießen an Bord ausgewählte Speisen und Getränke. Die Reiserouten der Flusskreuzfahrten von EWTC führen entlang der wichtigsten und schönsten Wasserstraßen Europas zu Metropolen wie Wien, Budapest, Belgrad oder Amsterdam, Straßburg und Basel.
Mit der Riverside Mozart die "schöne blaue Donau" bereisen
Johann Strauß widmete der Donau ein eigenen Walzer "An der schönen blauen Donau", der als Donauwalzer weltweiten Ruhm erreicht hat. Mit der Riverside Mozart der Reederei Riverside Cruises erkunden Sie die Donau von Passau über Wien bis Budapest an Bord eines schwimmenden 5-Sterne-Luxushotels. Die großzügigen, hellen Suiten bieten optimalen Wohlfühlkomfort mit Panoramablick auf die Donau und persönlichem Butlerservice. In vier hochwertigen Restaurants an Bord genießen Sie internationale Spezialitäten und saisonale Küche. Sie entspannen im weiträumigen Spa- und Wellnessbereich mit Indoor-Pool, Jacuzzi und Saunen.
Sportlich aktive Gäste kommen im Fitnessstudio an Bord oder bei geführten Wanderungen oder Radtouren entlang der Donau auf ihre Kosten. Die Routen verbinden Wien und Budapest, Passau und Budapest oder Wien und Passau. Ein besonderes Highlight ist die 14-tägige "Magie der Donau"-Route die Sie von Wien bis Budapest und Bratislava und wieder zurück nach Wien führt.
Mosel, Main, Rhein und Donau mit der Amadeus Aurea erkunden
Amadeus Flusskreuzfahrten ist eine Marke der österreichischen Reederei Lüftner Cruises. Die Amadeus Aurea ist der jüngste Neuzugang der Flotte. Das luxuriöse Kreuzfahrtschiff mit großzügigen Außenbereichen und einem herzlichen Service an Bord führt Sie über abwechslungsreiche Routen entlang von Mosel, Donau, Rhein und Main etwa zur Loreley, durch malerische Weinorte entlang der Mosel oder in die historischen Altstädte von Würzburg und Bamberg.
Die Kabinen und Suiten sind hell und freundlich gestaltet. Kulinarisch sind Sie auf der Amadeus Aurea rund um die Uhr verpflegt mit Nachmittagstee und Snacks neben den Hauptmahlzeiten. In der Lounge "Café Vienna" genießen Sie typische Wiener Kaffeehausspezialitäten. Auf dem Sonnendeck mit Außenpool und River Terrace können Sie während der Fahrt entspannen. Oder Sie nutzen die Massage-Angebote an Bord. Ein Golf-Putting-Green an Bord wird Golf-Fans begeistern. Besonders empfehlenswert sind auch die Themenfahrten, wie etwa eine Tulpenfahrt nach Amsterdam oder "Adventszauber auf dem Rhein" von Köln nach Straßburg.
Flusskreuzfahrten bei EWTC
Janine Stecher, EWTC-Produktmanagerin Cruises, freut sich über die Flusskreuzfahrten im Angebot von EWTC: "Flusskreuzfahrten bieten eine besonders entspannte Möglichkeit, sehenswerte Städte und wunderschöne Landschaften gleichzeitig zu entdecken - ohne lästiges Kofferpacken zwischendurch und Hotelwechsel. Sie reisen mitten ins Herz historischer Städte und während auf der Fahrt traumhafte Natur an Ihnen vorbeizieht, entspannen Sie an Bord. So beginnt der Urlaub bereits ab der ersten Minute."
Übrigens: Seit Mai 2026 sind VIVA Cruises auch im EWTC-Programm. Reisen Sie entspannt entlang der Seine und erleben Sie den Pariser Lichterglanz oder die winterliche Normandie im Dezember.
Alle Flusskreuzfahrten, Schiffe und Kabinenpreise finden Sie online auf der EWTC-Homepage. Gern unterstützen Sie díe EWTC-Reiseberater persönlich. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter 0221-80 11 120.