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Orient-Reisen wieder flexibel planbar: EWTC erweitert Stornierungsoptionen für Reisen in 2026

Kostenfreie Stornierung bis 28 Tage vor Anreise für ausgewählte Luxushotels in Dubai, Abu Dhabi, Oman und mehr

(lifePR) (Köln, )
Mehr Flexibilität für Orient-Reisen: EWTC reagiert mit neuen Buchungsoptionen   bis in die Hauptsaison

Luxuriöse Reisen in den Orient sind weiterhin möglich – und aktuell so flexibel planbar wie nie zuvor: Der Reiseveranstalter EWTC (Emirates World Travel Cologne) bietet Sonderangebote für ausgewählte Hotels auf der Arabischen Halbinsel, mit der Möglichkeit für eine kostenfreie Stornierung bis 28 Tage vor Anreise. Wer nach Dubai, Ras Al Khaimah, Ajman, Oman oder Abu Dhabi möchte, profitiert jetzt für Reisen vom 01.07.2026 bis zum 20.12.2026 von erstklassigen Raten – bei gleichzeitig hoher Planungssicherheit.

„Die aktuelle Zurückhaltung der Reisenden gegenüber Zielen auf der Arabischen Halbinsel können wir gut nachvollziehen. Deshalb möchten wir unseren Gästen mehr Sicherheit geben: Mit unseren neuen, kostenfreien Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten sind EWTC-Kunden bei Reisen in die Region optimal abgesichert – egal, ob Hotelaufenthalte oder Pauschalreisen mit ausgewählten Flugpartnern wie Emirates“, betont Christian Ullrich, COO EWTC GmbH.

Umbuchen oder stornieren: So funktionieren die neuen Flex-Optionen  

Für ausgewählte EWTC-Partnerhotels bietet der Reiseveranstalter besonders flexible Buchungskonditionen: Pauschal- und Hotelaufenthalte können ohne Angabe von Gründen bis 28 Tage vor Abreise kostenfrei storniert werden. Zudem ist die Zahlung erst 28 Tage vor Abreise fällig – ganz ohne Anzahlung. Die Konditionen gelten für telefonische Buchungen und Buchungen per E-Mail für den Reisezeitraum 01.07.2026-20.12.2026.

Stornierungen zu späteren Zeitpunkten sind gegen eine Stornierungsgebühr möglich. Diese entnehmen Reisende den AGB von EWTC.

Reisen (auch Pauschalreisen) können mit EWTC flexibel umgebucht werden. Hierfür können eventuell saisonbedingte Aufpreise anfallen. Das EWTC-Team unterstützt Gäste individuell bei der Suche nach passenden Alternativen!

Luxusreisen mit kostenfreier Stornierung: Diese Hotels sind buchbar  

„Wir freuen uns, dass wir mit vielen unserer renommierten Partnerhotels diese besonders flexiblen Buchungskonditionen anbieten können. Damit genießen EWTC-Gäste nicht nur hohe Planungsfreiheit, sondern profitieren auch von erstklassigen Raten in einigen der besten Hotels weltweit!", so Carlo Pontzen, Product Manager Middle East, EWTC GmbH.

Aktuell stehen ausgewählte EWTC-Vertragshotels in Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Ras Al Khaimah und in Oman mit erweiterten Stornierungsoptionen zur Verfügung. Zu den Highlights gehören:
  • Emirates Palace Mandarin Oriental
  • The Ritz-Carlton, Dubai
  • The Chedi – Muscat
Die vollständige, tagesaktuelle Liste ist auf der EWTC-Website abrufbar.

EWTC GmbH

EWTC – Emirates World Travel Cologne – ist mit rund 35 Mitarbeitenden einer der führenden deutschen Reiseveranstalter für hochwertige Individualreisen, Kreuzfahrten und Rundreisen. Das Portfolio umfasst rund 500 Hotels und Reiseziele in Europa, auf der Arabischen Halbinsel, im Indischen Ozean, in Asien und Afrika. Seit dem Jahr 2000 zeichnet sich EWTC durch maßgeschneiderte Reisen mit kompetenter Beratung und freundschaftlichen Ansprechpartnern aus - vor, während und nach dem Urlaub. Tagesaktuelle Preise, Angebote und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.ewtc.de abrufbar. Weitere Informationen, Neuigkeiten und Reisetipps sind im EWTC-Blog, bei Instagram unter @ewtc.de und auf den Partnerseiten dubai.de und abu-dhabi.de zu finden.

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