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Neu bei EWTC: Premium-Reisen auf den schönsten Wasserstraßen Europas mit Amadeus Flusskreuzfahrten

Donau, Rhein, Main oder Mosel – die Amadeus-Schiffe sind auf den schönsten Flüssen Europas unterwegs.

(lifePR) (Köln, )
EWTC (Emirates World Travel Cologne GmbH) baut sein Angebot an handverlesenen Premiumreisen aus und präsentiert ab sofort ausgewählte Flusskreuzfahrten von Amadeus. Die Schiffe der renommierten Reederei mit Sitz in Österreich zeichnen sich seit rund 30 Jahren durch modernen Komfort, erlesene Kulinarik und die persönliche Atmosphäre an Bord aus. Damit bereichert der Reiseveranstalter sein Portfolio um ein weiteres, hochwertiges Flusskreuzfahrt-Produkt.

Amadeus: Österreichische Gastfreundschaft auf Europas schönsten Flüssen

Amadeus Flusskreuzfahrten, eine Marke der österreichischen Lüftner Cruises, verbindet stilvollen Komfort mit außergewöhnlichen Erlebnissen entlang der bedeutendsten Wasserstraßen Europas und blickt auf drei Jahrzehnte Erfahrung zurück. Die hochwertig ausgestatteten Schiffe der Flotte verfügen durchgängig über großzügige Sonnendecks, Aussichtsbereiche, Fitness- und Wellnessangebote sowie die charakteristische „Café Vienna“-Lounge, in der an Bord die österreichische Kaffeehauskultur hoch gehalten wird. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Im Rahmen des Amadeus Smile Projects engagiert sich die Reederei für den Schutz sensibler Flussökosysteme und den Erhalt des kulturellen Erbes entlang der bereisten Regionen.

Die Amadeus Aurea: Das jüngste Flottenmitglied online bei EWTC

Bereits jetzt im Portfolio von EWTC verfügbar ist die Amadeus Aurea, der jüngste Neuzugang der Flotte. Das rund 135 Meter lange Schiff bietet Platz für bis zu 158 Gäste auf vier Decks, verteilt auf 67 Außenkabinen mit größtenteils absenkbaren Panoramafenstern und 12 großzügigen Suiten mit Außenbalkon. Kulinarisch bietet das Schiff Vollpension-Verpflegung mit Nachmittagstee und Snacks, z.B. im stilvollen Panorama-Restaurant oder im Café Vienna mit Wiener Kaffeespezialitäten. Ein Sonnendeck mit Außenpool und River Terrace, Massageraum und Golf-Putting-Green runden das Angebot an Bord ab.

Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Amadeus einen renommierten Partner für exklusive Flusskreuzfahrten auf den schönsten Flüssen Europas gewinnen konnten. An Bord der Amadeus Aurea erleben unsere Gäste ab sofort besonderen Komfort und Genuss und lernen wunderschöne Reiseziele ganz neu aus einer anderen Perspektive kennen – eine ideale Ergänzung unseres Flusskreuzfahrten-Angebots“, so Janine Stecher, EWTC-Produktmanagerin Cruises.

Alle Details, verfügbare Kabinenkategorien und Buchungsinformationen zur Amadeus Aurea finden Sie auf unserer Website.  

Die Reiseziele: Donau, Rhein, Main und Mosel

Die Flotte von Amadeus Flusskreuzfahrten bereist die kulturell reizvollsten Regionen Europas. Auf der Donau führen die Routen unter anderem durch Wien, Budapest und Passau, auf dem Rhein entlang malerischer Weinorte rund um die Loreley bis in die Beneluxstaaten, während Main und Mosel mit Zielen wie Bamberg, Würzburg und Bernkastel römisches Erbe, Weinbaukultur und mittelalterliche Altstädte vermitteln. Landausflüge zu Fuß, per Rad oder Wandertouren – etwa in Linz oder durch die Weinberge an der Mosel – ergänzen das Reiseprogramm und lassen sich individuell auf die Interessen der Gäste zuschneiden.

Themenreise: „Fluss & Genuss“ mit DER FEINSCHMECKER

Ein besonderes Highlight der Saison 2026 ist die erstmalige Kooperation von Amadeus Flusskreuzfahrten mit DER FEINSCHMECKER, Deutschlands führendem Gourmet-Magazin. Vom 3. bis 6. November 2026 verwandelt sich die Amadeus Riva auf einer viertägigen Route zwischen Rhein und Mosel, ab und bis Köln, in eine Bühne für erlesene Kulinarik: Gourmet-Gala-Dinner, hochwertige Weinverkostungen, ein Olivenöl-Tasting mit Experte Karsten Wetenkamp und ein Schokoladen-Tasting mit Gabriele Heins, Chefredakteurin von DER FEINSCHMECKER stehen auf dem Programm.

Buchung über die Reise-Experten von EWTC

Weitere Erlebnis- und Themenreisen, alle Schiffe, Kabinenkategorien und Reiserouten der Amadeus Flusskreuzfahrten sind ab sofort bei EWTC buchbar. Die Reise-Experten von EWTC stehen von der persönlichen Beratung bis zur Buchung telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

EWTC GmbH

EWTC – Emirates World Travel Cologne – ist mit rund 35 Mitarbeitenden einer der führenden deutschen Reiseveranstalter für hochwertige Individualreisen, Kreuzfahrten und Rundreisen. Das Portfolio umfasst rund 500 Hotels und Reiseziele in Europa, auf der Arabischen Halbinsel, im Indischen Ozean, in Asien und Afrika. Seit dem Jahr 2000 zeichnet sich EWTC durch maßgeschneiderte Reisen mit kompetenter Beratung und freundschaftlichen Ansprechpartnern aus - vor, während und nach dem Urlaub. Tagesaktuelle Preise, Angebote und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.ewtc.de abrufbar. Weitere Informationen, Neuigkeiten und Reisetipps sind im EWTC-Blog, bei Instagram unter @ewtc.de und auf den Partnerseiten dubai.de und abu-dhabi.de zu finden.

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